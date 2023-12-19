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۲۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۸

همزمان با ایام فاطمیه انجام شد؛

خدمات رسانی گروه‌های جهادی پزشکی در استان قزوین

خدمات رسانی گروه‌های جهادی پزشکی در استان قزوین

قزوین- فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین از برپایی اردوهای جهادی پزشکی با هدف خدمت رسانی به مردم در ایام فاطمیه خبر داد.

ابوذر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اردوهای جهادی بسیج دانشجویی اظهار کرد: همزمان با ایام فاطمیه و در راستای عمومی شدن گفتمان جهادی، جهادگران بسیج دانشجویی در قالب دو گروه جهادی شکووفه سیب و گروه جهادی بدون مرز اردوی جهادی را برگزار کردند.

وی افزود: در این اردو حدود ۸۰ جهادگر در قالب اردوهای جهادی پزشکی، دندان پزشکی، حوزه تخصصی زنان و مشاور خانواده و تغذیه حضور داشته و به ولی نعمتان خود خدمات ارائه کرده‌اند.

فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین با بیان اینکه این اردو در منطقه اقبالیه و ناحیه امام سجاد (ع) قزوین برگزار شد، تصریح کرد: ۷۰۰ نفر در این اردوی سه روزه از خدمات پزشکی و دندان پزشکی گروه‌ها بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه این اردوها با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سپاه ناحیه امام سجاد (ع) و دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برگزار شد تاکید کرد: در این حرکت جهادی بیش از ۳ میلیارد ریال به مردم خدمات ارائه شد.

محمدی در پایان با بیان اینکه جهادگران ما به دنبال ارائه الگویی برای حل مسائل کشور هستند، یادآور شد: این اردوها بیانگر این است که تنها راه حل مسائل کشور کار جهادی است و اگر این گفتمان عمومی شود مشکلات کشور قابل حل است.

کد مطلب 5970576

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