ابوذر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اردوهای جهادی بسیج دانشجویی اظهار کرد: همزمان با ایام فاطمیه و در راستای عمومی شدن گفتمان جهادی، جهادگران بسیج دانشجویی در قالب دو گروه جهادی شکووفه سیب و گروه جهادی بدون مرز اردوی جهادی را برگزار کردند.

وی افزود: در این اردو حدود ۸۰ جهادگر در قالب اردوهای جهادی پزشکی، دندان پزشکی، حوزه تخصصی زنان و مشاور خانواده و تغذیه حضور داشته و به ولی نعمتان خود خدمات ارائه کرده‌اند.

فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین با بیان اینکه این اردو در منطقه اقبالیه و ناحیه امام سجاد (ع) قزوین برگزار شد، تصریح کرد: ۷۰۰ نفر در این اردوی سه روزه از خدمات پزشکی و دندان پزشکی گروه‌ها بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه این اردوها با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سپاه ناحیه امام سجاد (ع) و دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برگزار شد تاکید کرد: در این حرکت جهادی بیش از ۳ میلیارد ریال به مردم خدمات ارائه شد.

محمدی در پایان با بیان اینکه جهادگران ما به دنبال ارائه الگویی برای حل مسائل کشور هستند، یادآور شد: این اردوها بیانگر این است که تنها راه حل مسائل کشور کار جهادی است و اگر این گفتمان عمومی شود مشکلات کشور قابل حل است.