هشتاد و ششمین سالگرد میرزا کوچک خان جنگلی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهردر رشت، در این مراسم رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، میرزا کوچک خان را یک روحانی متعهد و مجاهده نستوه خواند و گفت: رسالت علما در همه زمانها رسالتی والاست و هرجا احساس خطر بود بی مهابا سینه های خود را در راه حق و حقیت در معرض آماج حملات دشمنان قرار دادند.

حجت الاسلام مجتبی اشجری افزود: سلسله جلیله روحانیت در طول تاریخ پاک و سرافراز زیسته و در راه حق و حقیت تمامی هستی خود را فدا اسلام که تمامی حق است، کرده اند.

وی میرزا کوچک خان را نماد عزت و بیداری اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: این سردار همیشه سرافراز با قیام اسلامی خود درس شجاعت، ایستادگی، غیرت، شهامت و پایداری در مقابل ظلم و ستم را به همه جوامع بشریت آموخت.

اشجری گفت: میرزا کوچک خان جنگلی، شهید راه ارزش و فضیلت و مهمترین درس میرزا ولایت پذیری، اطاعت از رهبری و مرجعیت است.

وی عنوان کرد: میرزا کوچک خان فرعونیان زمان خویش را به خوبی می شناخت و برای احیای مجدد دین اسلام دست به قیام رهایی بخش و بیدار گری مردم زد.

این مقام مسئول در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه روحانیت در معرض آماج شایعات بی اساس و تخریب دشمنان است، افزود: سلسله جلیله روحانی ازاین برچسبهای باکی ندارد و راه با عزت اسلام را با اقتدار ادامه خواهد.

حجت الاسلام اشجری در ادامه سخنان خود از درج نشدن 11 آذرماه سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی در همه تقویم های کشور گلایه کرد و گفت: مسئولان و متولیان امر در این زمینه بازنگری داشته تا سالروز شهادت این رامرد گیلانی در همه سالنامه های کشور درج شود.

در این مراسم نماینده ولی فقیه و امام جمعه رشت، استاندار گیلان، نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران استان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.