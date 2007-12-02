"سینمای تذکر" شعار پنجمین جشنواره فیلم 100 است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پنجمین جشنواره فیلم 100 صبح امروز یکشنبه 11 آذرماه با حضور فاضل نظزی دبیر و بهنام بهادری مدیر اجرایی جشنواره و جمعی از خبرنگاران در حوزه هنری استان تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست نظری گفت: "سال گذشته جشنواره فیلم 100 با شعار ایدههای نو برگزار شد و امسال در پنجمین دوره قصد داریم جشنواره را با شعار سینمای تذکر برپا کنیم. جوانها به واسطه موقعیت و جایگاهی که در هرم جامعه دارند در گفتن حقایق جسور هستند و به همین دلیل از نگاهی تیزبین و حساسی نیز برخوردارند."
دبیر جشنواره فیلم 100 درباره محورهای این دوره جشنواره گفت: "دوره پنجم در سه محور کرامت انسانی و ارزشهای دینی، دفاع مقدس و طنز برگزار میشود. البته در بخش طنز آثار باید با توجه به شعار این دوره ساخته شود. در بخش ویژه نیز آثار با موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی مورد ارزیابی قرار میگیرد."
وی ادامه داد: "در بخش مسابقه فیلمهای مستند، پویانمایی و داستانی با زمان 100 ثانیه مورد ارزیابی قرار میگیرند و فیلمسازان میتوانند آثار خود را تا 30 دیماه امسال به دفتر دبیرخانه ارسال کنند. کار هیئت انتخاب نیز 10 بهمن و هیئت داوری 15 بهمن ماه آغاز خواهد شد."
نظری درباره داوری آثار نیز گفت: "کار ارزیابی آثار توسط دو هیئت شامل داوری جوان و حرفهای انجام میشود. اعضاء هیئت داوری جوان فیلمسازانی هستند که در دورههای قبل در جشنواره شرکت کردهاند و داوران حرفهای نیز از فیلمسازان و کارشناسان پیشکسوت سینما هستند."
بهادری مدیر اجرایی جشنواره فیلم 100 نیز درباره جوایز جشنواره گفت: :در این دوره به سه فیلم برگزیده داستانی، مستند و پویانمایی جوایزی تعلق میگیرد. به یکی از آثار با توجه به محورهای این دوره نیز جایزه ویژه اهدا میشود. در بخش اتحاد ملی و انسجام اسلامی نیز یک فیلم برگزیده و یک فیلم نیز با نظر تماشاگران جشنواره انتخاب خواهد شد."
وی از انتشار کتاب جشنواره فیلم کوتاه 100 خبر داد و افزود: "در کتاب جشنواره پنجم فیلم 100 فیلمسازان حرفهای و کارشناسان نظر خود را درباره فیلمهای 100 ثانیهای به صورت یادداشت و مقاله ارائه کردهاند. امیدواریم با چاپ این کتاب بتوانیم نظرها و تجربههای پیشکسوتان سینما را به جوانان انتقال دهیم."
