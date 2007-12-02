درخواست حوزه فرهنگی وزارت علوم از رئیس جمهور

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : امسال نیز مانند گذشته این اتفاق در حال افتادن است که سهمیه کمی به عمره دانشجویی و عمره دانشگاهیان اختصاص پیدا کند.

وی تعداد کل دانشجویانی که سال گذشته به حج عمره دانشجویی اعزام شده اند را 16 هزار نفر خواند و گفت : چهار هزار و 150 نفر سهمیه وزارت علوم است که به هیچ وجه کافی نیست. به طور کلی این 16 هزار نفر که به عنوان سهمیه عمره دانشجویی در نظر گرفته شده است، کفاف جمعیت دانشجویی فعلی را نمی دهد.

مدیر کل فرهنگی وزارت علوم با اشاره به افزایش تعداد دانشجو در کشور، از رئیس جمهوری و دست اندرکاران حج عمره دانشجویی خواستار شد تا زمینه برای اقزایش ظرفیت عمره دانشجویی ایجاد شود و گفت : حداقل انتظار این است که این ظرفیت دو برابر شود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی حج از افزایش شمار دانشجویان و دانشگاهیان برای اعزام به حج عمره استقبال کردند، ابراز امیدواری کرد، افزایش سهمیه دانشجویان و دانشگاهیان برای حج عمره در سال جاری اتفاق افتد.