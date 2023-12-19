کاهش دید در فرودگاه مشهد منجر به فرود ۴ پرواز خارجی در تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جعفری اظهار کرد: از ساعت ۱۲ تا سه بامداد سه شنبه به دلیل مه گرفتگی و کاهش دید افقی، پروازهای فرودگاه مشهد متوقف شد.

مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاه‌های خراسان رضوی ادامه داد: پرواز استانبول به مشهد ساعت سه و ۴۵ دقیقه بامداد امروز به فرودگاه مشهد رسید اما به دلیل مه گرفتگی و محدودیت دید در فرودگاه مشهد در فرودگاه امام (ره) تهران به زمین نشست.

وی گفت: پرواز استانبول به مشهد نیز ساعت ۱۲ و چهار دقیقه بامداد امروز به آسمان مشهد رسید اما به دلیل کاهش دید افقی برای فرود به فرودگاه امام (ره) تهران تغییر مسیر داد.

جعفری افزود: پرواز قطر به مشهد نیز در ساعت ۱۲ و ۳۵ دقیقه به دلیل محدودیت دید در فرودگاه مشهد نتوانست به زمین بنشیند و در فرودگاه امام (ره) تهران به زمین نشست.

مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاه‌های خراسان رضوی ادامه داد: پرواز بغداد به مشهد نیز بامداد امروز از فرودگاه مشهد به سمت فرودگاه امام (ره) تهران برای فرود تغییر مسیر داد.

وی گفت: پرواز خروجی مشهد به شیراز هواپیمایی ایران ایرتور نیز قرار بود ساعت ۳۰ دقیقه بامداد امروز انجام شود که به دلیل مه گرفتگی لغو و به ساعت ۱۸ و ۴۵ دقیقه امروز موکول شد.

جعفری افزود: پرواز مشهد به اهواز نیز قرار بود دقایق اولیه بامداد امروز انجام شود که به دلیل شرایط جوی لغو و به ساعت ۱۶ امروز موکول شد، همچنین پرواز مشهد به ساری نیز ساعت ۲ و ۲۴ دقیقه بامداد امروز قرار بود انجام شود که به دلیل مه گرفتگی انجام نشد و بدون درنظر گرفتن پرواز جایگزین باطل اعلام شد.

مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاه‌های خراسان رضوی ادامه داد: هم اینک شرایط جوی در فرودگاه مشهد مساعد و پروازهای ورودی و خروجی در حال انجام است.