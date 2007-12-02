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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۵۳

چهاردهمین لندینگ گرافت وزارت دفاع به آب انداخته شد

چهاردهمین لندیگ گرافت 1000 تنی ساخته شده در صنایع دریایی شهید موسوی وزارت دفاع امروز طی آیین ویژه ای با حضور مسئولان محلی در آبهای ساحلی شهرستان خرمشهر به آب انداخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این لندینگ گرافت 1000 تنی با اعتبار چهارده میلارد ریال با سرمایه گذاری سازمان بنادر وکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سفارش بخش خصوصی تحت نظر شرکت رده بندی آسیا به مدت 15 ماه ساخته شده است.

این لندینگ گرافت دارای 5/49 متر طول، 5/14 متر عرض و 2/3 متر ارتفاع با سرعت 12 گره دریایی و شعاع عملیاتی 800 مایل ظرفیت حمل 1000 تن بار را دارد.

شرکت صنایع دریایی شهید موسوی وزارت دفاع از مهر ماه 1383 از وجوه اداره شده سازمان بنادر وکشتیرانی، مشارکت بانک ملت و بخش خصوصی 40 فروند شناور را در دست ساخت دارد که چهاردهمین فروند آن امروز به آب انداخته شد و ما بقی آنها تا پایان نیمه اول سال 87 به آب انداخته خواهد شد.

کد مطلب 597064

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