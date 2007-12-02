به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این نامه آمده است : کسب شرفیابی جمعی از اساتید، فضلا، محققان و مبلغان حوزه های علمیه به محضر پرفیض و نورانی آن جناب مستطاب، نشان از اهمیت والا و تأثیرگذاری شگرف نخبگان و فضلای حوزوی در آینده فرهنگی، سیاسی جامعه اسلامی دارد.
برگزاری این نشست طولانی، صمیمانه و محققانه منجر به گشودن افقهای جدید در حرکت علمی و اجتماعی حوزهها بوده و مورد توجه و تدقیق علما، فرزانگان و برجستگان درس آموخته مکتب اهل بیت (ع) خواهد بود.
این نامه میافزاید: فرمایشات راهگشای حضرتعالی در ترسیم چشم انداز آتی حرکت علمی و حوزوی کشور حاکی از تیزبینی، عمق آینده نگری، ژرف اندیشی و حمایت های بیدریغ آن جناب از سیر تحولات پیش رو در حوزههای علمیه است.
بر این باور و عقیده استواریم که نیاز امروز و آینده جامعه علمی و فرهنگی ایران اسلامی و به تبع آن احتیاجات مبرم جهان اسلام بایستی با برنامهریزی دقیق و علمی حوزهها برآورده شود. بدین جهت است که آیندهنگری در مدیریت صحیح تحولات منجر به تهیه چشمانداز آتی حرکت حوزهها خواهد بود و به همین دلیل باید با مسائلی از قبیل روحیه مدرکگرایی به جای علممحوری به مقابله پرداخت.
در ادامه این نامه آمده است: در این میان آن گونه که حضرتعالی بدرستی بدان اشاره فرمودید لزوم برپایی کرسیهای آزاد اندیشی و بهرهگیری از نظرات کارشناسان، محققین و فضلا بیش از پیش احساس میشود که بایستی با غنای بیشتر و برنامهریزی منسجمتر و سیاستگذاری هموارتر دنبال گردد. در این مسیر وزن بالا و تأثیرگذاری عمیق حضرات مراجع عظام و علمای اعلام «دامت تأییداتهم» اکسیر مؤثری در پیشبرد حرکت پیشروانه و آینده نگرانه حوزههای علمیه خواهد بود.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان اعلام کرده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به نمایندگی از عموم علما، فضلا و فرهیختگان حوزوی ضمن تشکر و تقدیر فراوان از بذل عنایت و توجه وافر آن رهبر حکیم و فرزانه، آمادگی خود را در جهت تحقق منویات حضرتعالی و بسیج همه امکانات و نیروها برای پیاده سازی و اجرای آن فرامین والا اعلام می دارد و از ذات اقدس الهی دوام توفیق و عنایت خویش را برای آن رهبر فرزانه در ظل عنایات حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفدا مسألت می نماید.
درنامهای به رهبر معظم انقلاب؛
جامعه مدرسین آماده اجرای منویات مقام معظم رهبری است
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامهای به رهبر معظم انقلاب ضمن قدردانی از برگزاری نشست صمیمانه ایشان با اساتید، فضلا و محققان حوزههای علمیه ، از آمادگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای اجرای منویات مقام معظم رهبری خبر داد.
