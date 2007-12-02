جامعه مدرسین آماده اجرای منویات مقام معظم رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این نامه آمده است : کسب شرفیابی جمعی از اساتید، فضلا، محققان و مبلغان حوزه های علمیه به محضر پرفیض و نورانی آن جناب مستطاب، نشان از اهمیت والا و تأثیرگذاری شگرف نخبگان و فضلای حوزوی در آینده فرهنگی، سیاسی جامعه اسلامی دارد.



برگزاری این نشست طولانی، صمیمانه و محققانه منجر به گشودن افق‌های جدید در حرکت علمی و اجتماعی حوزه‌ها بوده و مورد توجه و تدقیق علما، فرزانگان و برجستگان درس آموخته مکتب اهل بیت (ع) خواهد بود.



این نامه می‌افزاید: فرمایشات راهگشای حضرتعالی در ترسیم چشم انداز آتی حرکت علمی و حوزوی کشور حاکی از تیزبینی، عمق آینده نگری، ژرف اندیشی و حمایت های بی‌دریغ آن جناب از سیر تحولات پیش رو در حوزه‌های علمیه است.



بر این باور و عقیده استواریم که نیاز امروز و آینده جامعه علمی و فرهنگی ایران اسلامی و به تبع آن احتیاجات مبرم جهان اسلام بایستی با برنامه‌ریزی دقیق و علمی حوزه‌ها برآورده شود. بدین جهت است که آینده‌نگری در مدیریت صحیح تحولات منجر به تهیه چشم‌انداز آتی حرکت حوزه‌ها خواهد بود و به همین دلیل باید با مسائلی از قبیل روحیه مدرک‌گرایی به جای علم‌محوری به مقابله پرداخت.



در ادامه این نامه آمده است: در این میان آن گونه که حضرتعالی بدرستی بدان اشاره فرمودید لزوم برپایی کرسی‌های آزاد اندیشی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، محققین و فضلا بیش از پیش احساس می‌شود که بایستی با غنای بیشتر و برنامه‌ریزی منسجم‌تر و سیاستگذاری هموارتر دنبال گردد. در این مسیر وزن بالا و تأثیرگذاری عمیق حضرات مراجع عظام و علمای اعلام «دامت تأییداتهم» اکسیر مؤثری در پیشبرد حرکت پیشروانه و آینده نگرانه حوزه‌های علمیه خواهد بود.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان اعلام کرده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به نمایندگی از عموم علما، فضلا و فرهیختگان حوزوی ضمن تشکر و تقدیر فراوان از بذل عنایت و توجه وافر آن رهبر حکیم و فرزانه، آمادگی خود را در جهت تحقق منویات حضرتعالی و بسیج همه امکانات و نیروها برای پیاده سازی و اجرای آن فرامین والا اعلام می دارد و از ذات اقدس الهی دوام توفیق و عنایت خویش را برای آن رهبر فرزانه در ظل عنایات حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفدا مسألت می نماید.