یک معلول 2 هزار پله برج میلاد را با عصا طی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی که از کودکی دچار فلج از دوپا شده و اکنون کارشناس و مشاور حقوقی است پیام معلولان را از بلندای برج میلاد به مسئولان می رساند .

وی با قدردانی از همکاری شهرداری تهران و به ویژه معاونت فنی و عمرانی از برگزاری این حرکت نمادین انگیزه خود از انجام این اقدام نمادین را دفاع از حقوق معلولان ذکر کرد و افزود : می خواهم به مسئولان به ویژه مدیران وزارت رفاه و سازمان بهزیستی ثابت کنم که توان معلولان برای زندگی کردن ، پیشرفت کردن و اوج گرفتن در تمام شؤونات زندگی بسیار بالاست .

عضو انجمن دفاع از حقوق معلولان با ابراز امیدواری از ترتیب اثر دادن به خواسته های به حق معلولان خاطرنشان کرد : وقتی بر بالای برج میلاد رسیدم از بام تهران در دفاع از حقوق معللوان با مسئولان سخن خواهم گفت.