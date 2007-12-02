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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۴

به مناسبت روز جهانی معلولان؛

یک معلول 2 هزار پله برج میلاد را با عصا طی می کند

یک معلول 2 هزار پله برج میلاد را با عصا طی می کند

در حرکتی نمادین به مناسبت 12 آذر روز جهانی معلولان یک معلول 35 ساله پس از طی حدود 2000 پله به بلندترین سازه کشور" برج میلاد" صعود می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی که از کودکی دچار فلج از دوپا شده و اکنون کارشناس و مشاور حقوقی است  پیام معلولان را از بلندای برج میلاد به مسئولان می رساند .

وی با قدردانی از همکاری شهرداری تهران و به ویژه معاونت فنی و عمرانی از برگزاری این حرکت نمادین انگیزه خود از انجام این اقدام نمادین را دفاع از حقوق معلولان ذکر کرد و افزود : می خواهم به مسئولان به ویژه مدیران وزارت رفاه و سازمان بهزیستی ثابت کنم که توان معلولان برای زندگی کردن ، پیشرفت کردن و اوج گرفتن در تمام شؤونات زندگی بسیار بالاست .

عضو انجمن دفاع از حقوق معلولان با ابراز امیدواری از ترتیب اثر دادن به خواسته های به حق معلولان خاطرنشان کرد : وقتی بر بالای برج میلاد رسیدم از بام تهران در دفاع از حقوق معللوان با مسئولان سخن خواهم گفت.

کد مطلب 597066

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