عملی شدن راه حل دو دولت در فلسطین بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر، تونی بلر در گفتگو با روزنامه الدستور چاپ اردن اظهار داشت : کنفرانس آناپولیس که هفته گذشته در آمریکا برگزار شد؛ هرگز تمام چیزها را تغییر نخواهد داد، بلکه روندی است که آغاز شده و نیازمند برگزاری نشستهای بعدی است.

وی درباره رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت : اکنون یک رهبر جدید فلسطینی(ابومازن) وجود دارد که باید اعتراف کرد در انجام مذاکرات صلح و به پایان رساندن آن جدی است.

بلر خاطرنشان کرد: ما به عنوان جامعه بین المللی باید حقایق را با وقایع سیاسی درآمیزیم تا به ماهیت قضیه که به نظر می رسد در شرایط کنونی از تحقق راه حل دودولتی دور است، دست پیدا کنیم.

نماینده کمیته چهارجانبه در امور خاورمیانه درباره تعامل با جنبش حماس به عنوان منتخب ملت فلسطین در انتخابات ژانویه 2006 گفت : اگر حماس خواهان این است که یکی از هسته های اصلی و جدید تشکیل دهنده فلسطین باشد باید بداند که مذاکره(با رژیم صهیونیستی) ورودی رسیدن به این مسئله است.

وی مدعی شد که نه جنبش حماس و نه هیچ طرف دیگری نمی تواند فلسطین را از پیوستن به راه حل مذاکره بازدارد.

بلر در پایان بر اهمیت کنفرانس کشورهای کمک کننده در پاریس که قرار است در هفدهم ماه دسامبر برگزار شود، تاکید و پیش بینی کرد که میزان کمکهای مالی به تشکیلات خودگردان فلسطین تحت ریاست ابومازن در این کنفرانس به چند میلیارد دلار برسد.