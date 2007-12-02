همچنان در خصوص استفاده از بخاری های بدون دودکش نگرانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، داود براتی ، معاون حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث سازمان آتش نشانی ، با اشاره به آمار حوادث مربوط به نشت گاز در امسال و سال گذشته گفت : در طول سال گذشته 49 مورد حادثه نشت گاز در شهر تهران روی داد که منجر به مصدومیت 70 نفر و فوت 17 نفر شد اما در 8 ماهه امسال 30 مورد حادثه رخ داده که 30 مصدوم و 8 فوتی را در پی داشته است.

به گفته وی آمار فوق در حالی اعلام می شود که از سویی در سال جاری 40 نفر توسط آتش نشانان و امدادگران از مرگ نجات یافته اند و از سوی دیگر فقط حوادثی که به سازمان آتش نشانی گزارش شده است در آمار قید شده و آمار واقعی بسیار زیاد تر از این است.

وی سپس با ابراز نگرانی نسبت به استفاده از بخاری های بدون دودکش گفت: بخاریهای بدون دودکش علاوه بر داشتن نشان استاندارد، برای عرضه انبوه به بازار برای تولید کننده به صرفه است اما در دو سال اخیر ورود بخاریهای بدون دودکش به بازار و همچنین تشویق و ترغیب تولید کنندگان به تولید این وسیله حرارتی به دلیل راندمان بالای آن و نیز صرفه جوئی در سوخت نگرانی ما را به دنبال داشته است به طوری که برای مشتریان و مصرف کنندگان نیز به علت کم حجمی این نوع بخاری، بی دودکش بودن، قابلیت حمل و نقل آسان و تبلیغات رسانه ها، جذاب و جالب است.

براتی در ادامه اظهار کرد: با این حال این نگرانی وجود دارد که سیستم بخاری های بدون دودکش باید مطابق با استانداردهای ایران بازنگری شود، حتی تبلیغات مربوط به آن نیز باید بازنگری شود زیرا در تبلیغات فقط جنبه های مثبت این بخاری ها گفته می شود و به هیچ وجه اشاره‌ای به نقاط ضعف آن نمی کنند و مردم تصور می کنند در همه جا مانند حمام و اتاق خواب و آشپزخانه می توانند از آن استفاده کنند در حالیکه استفاده از آنها برای اماکنی همچون فروشگاه ها و گاراژهاست که هوا در آنجا بطور دائم در حال جابجایی است.

وی گفت: بسیاری از سیستم های موجود در وسایل پرخطر همچون بخاری های دودکش دار و بدون دودکش به هیچ وجه مورد تائید سازمان آتش نشانی نیست و ما تاکنون نتوانسته ‌ایم به ایمن بودن بخاریهای بدون دودکش اطمینان یابیم و چندین بار هم از تولیدکنندگان و برخی مسئولان سؤال کرده ایم اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره به جنبه های فنی بخاری های بدون دودکش گفت: سیستمی بنام ODS در این بخاری ها نصب شده که در مقابل کاهش درصد اکسیژن محیط حساس است و در حالیکه در هوای معمولی 21 درصد اکسیژن وجود دارد اگر اکسیژن محیط بخاری به زیر آستانه 18 درصد برسد خود بخود تنظیم و یا خاموش می شود تا خطر کمبود اکسیژن و خفگی انسان را تهدید نکند.

به گفته وی نقص عمده این سیستم این است که در مقابل تغییرات فشار گاز دچار اشکال می شود، به عبارت ساده تر فشار گاز در تأسیسات شهری ثابت نیست و بنا به علل مختلف کم و زیاد می شود و این کرانه بالا و پائین فشار گاز موجب مختل شدن دقت ODS می‌شود و بعنوان نمونه به جای اینکه بخواهد در آستانه 18 درصد عمل کند در آستانه 15 درصد عمل می کند و این موضوع موجب کم شدن اکسیژن محیط می شود.

معاون حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث آتش نشانی تهران خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه موارد تبلیغات رسانه‌ای در خصوص این نوع وسائل حرارتی بدون توجه به فاکتور مهم ایمنی و محدودیت هائی که برای بکارگیری آن وجود دارد و نیز تداوم تولید آن با تخصیص اعتبارات تشویقی جای بسی تأسف و نگرانی است.

وی ضمن ابراز نگرانی از تبلیغ این بخاریها در رسانه ها بار دیگر از مسئولان سازمانهای ذیربط و همچنین موسسه استاندارد خواست که بطور جدی این مسئله را مورد توجه قرارداده و راهکارهای لازم را در جهت ارتقای سطح ایمنی اتخاذ کنند تا کمتر شاهد حوادث مربوط به نشت گاز در شهر تهران باشیم.