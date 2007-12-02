اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، "جمال سکیک" از نمایندگان حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین با بیان این مطلب گفت : ما با یهودی سازی بیت المقدس و به رسمیت شناختن یهودی بودن رژیم صهیونیستی مخالفیم.



سکیک به فشارهای فزاینده بر حماس در این باره اشاره کرد و افزود: از سال 1948، رژیم اسرائیل تمام قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرده است و این در حالی است که ما بعضا با حسن نیت برخورد کردیم،ولی اسرائیل با سوء استفاده از این مسئله، موقعیتهای جدیدی را به دست آورد.



عضو حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین گفت : فلسطینیانی که با دشمن مذاکره می کنند باید درباره شیوه ای که در پیش گرفته اند؛ بازنگری کنند، زیرا با این مذاکرات، زمینه را برای عادی شدن روابط اعراب با اسرائیل هموار می کنند.



سکیک تصریح کرد: اطمینان داریم که فلسطینیان برادرکشی و علیه یکدیگر توطئه چینی نمی کنند،بنابراین از آنان می خواهیم در این باره اندیشه کنند، زیرا همه ما یک ملت واحد هستیم.



عضو حماس در پارلمان فلسطین همچنین تاکید کرد: هرگز از اصول ملت فلسطین دست بر نمی داریم و اعلام می کنیم که هیچ راهی جز توافق در برابر این دشمن متجاوز ستمگر نداریم.



وی با ابراز تاسف از اینکه اسرائیل از پراکندگی و اختلافات در فلسطین بهره برداری می کند،افزود: دشمن بداند که نخواهد توانست از اختلاف میان ما سوء استفاده کند و ما در هر صورت با یکدیگر متحد بوده و نیز خواستار همکاری میان طرفهای عربی هستیم.



سکیک گفت : درست است که برخی اختلافات وجود دارد، اما وقتی دشمن غاصب و اشغالگر بخواهد حمله کند؛ همه ما در یک صف قرار می گیریم.



وی در عین حال خاطرنشان کرد: برخی فلسطینیان فکرمی کنند که دشمن ممکن است حسن نیت نشان داده و امتیازی بدهد، ولی ما از آنان می خواهیم که ازاین تصور خیالی دست بردارند و به وفاق ملی بازگردند تا در زمینه اصولمان با یکدیگر متحد شویم.



عضو حماس درباره اوضاع نوار غزه که از ژوئن گذشته در کنترل این جنبش قرار دارد، گفت : آنچه حماس در نوار غزه انجام داد؛ در واقع یک عمل جراحی برای ریشه کن کردن فساد بود که تشکیلات خودگردان به آن دست زده بود و این درحالی است که تعداد زیادی از شرافتمندان فتح و گروه های دیگر در این زمینه با حماس همراهند و حتی اگر دشمن به غزه حمله کند؛ حماس و فتح دوشادوش یکدیگر در برابر آن خواهند ایستاد، زیرا ما یک ملت واحد هستیم که هرگز از اصولمان دست بر نمی داریم.