تولید پروژه سینمایی "حضرت ابوطالب" در اولویت است

تهیه‌کننده فیلم سینمایی حضرت ابوطالب (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند آماده سازی این پروژه گفت: "فیلمنامه این اثر مرحله بازنویسی را سپری کرده و تولید آن در اولویت کاری دفتر هفت آسمان قرار دارد. خوشبختانه معاونت سینمایی و مسئولان بنیاد سینمایی فارابی هم مشتاق تولید این فیلم هستند."

علی‌اکبری در ادامه در خصوص زمان تولید این پروژه گفت: "با مساعدت و اشتیاقی که مسئولان سینمایی برای تولید پروژه فاخر "حضرت ابوطالب (ع)" از خود نشان داده‌اند، امیدوارم فیلم در زمان مقرر و با کیفیت مطلوب به تولید برسد."

"حضرت ابوطالب" بر اساس فیلمنامه محمدمهدی گمینی به کارگردانی احمدرضا گرشاسبی با سرمایه‌گذاری بنیاد سینمایی فارابی تولید خواهد شد. این پروژه در کنار فیلم‌های "ملک سلیمان" شهریار بحرانی درباره زندگی حضرت سلیمان (ع) و "روز رستاخیز" احمدرضا درویش درباره قیام عاشورا از تولیدات فاخر بنیاد سینمایی فارابی است.

علی‌اکبری پروژه‌های تاریخی مذهبی "مردان آنجلس"، "مریم مقدس"، "غریب افتاده" و پروژه ناتمام "ثارالله" را در کارنامه کاری خود دارد. او در حال حاضر سرگرم پیش‌تولید فیلم جدید مازیار میری "کتاب قانون" است و "همیشه پای یک زن در میان است" کمال تبریزی و "آن مرد آمد" حمید بهمنی را آماده اکران در جشنواره فیلم فجر دارد.