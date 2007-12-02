فعالیت های دادسرا و دادگاه های نظامی تهران استانداردسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل طرح و برنامه سازمان قضایی نیروهای مسلح در مراسم افتتاح کارگاه آموزشی استاندارد سازی فرآیند کار در دادسرا و دادگاه های نظامی تهران که با حضور مسئولان این سازمان و جمعی از قضات و مدیران شعب برگزار شد این خبر را اعلام کرد .



فرهاد نصیری استاندارد سازی فعالیت های قضایی را یک ضرورت دانست و افزود: این اقدام اولین گامی است که در جهت استانداردسازی خدمات قضایی در کشور با همکاری انجمن بهره وری ایران برداشته می شود و ما امیدواریم بتوانیم که فعالیت های قضایی را در چهار فرآیند شامل تعقیب در دادسرا، رسیدگی در دادگاه، اجرای احکام و بایگانی پرونده ها، استاندارد سازی نماییم.

وی درباره انجام مراحل استاندارد سازی فعالیت ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: بستر سازی ایجاد تغییر، احصا و انتخاب فرایند آموزش و آماده سازی کارگروه ها، اجرای فرآیند بهبود کار، مستند سازی و استاندارد سازی مراحل شش گانه کار را شامل می شود که مراحل بستر سازی ایجاد تغییر، احصا و انتخاب فرآیند تا حدودی زایدی در سازمان قضایی به مرحله اجرا رد آمده و سه مرحله دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

نصیری به فواید استانداردسازی فرایند کار اشاره کرد و گفت: استاندارد سازی موجب شفافیت عملکردها و جلوگیری از اعمال سلیقه و تبیین وظایف هر شخص شده و از تداخل وظایف جلوگیری می کند و موجب خواهد شد که به یک روش و شیوه هماهنگ اجرای امور در سازمان های قضایی سراسر کشور دست یابیم.

مهندس ابراهیمی رئیس انجمن بهره وری ایران نیز در این جلسه بهبود روش کار را مهمترین فلسفه برگزاری کارگاه استانداردسازی فرآیند کار دانست و افزود: برای بهبود فرآیند کار در هر سازمانی باید آغاز تا برونداد و نتیجه کار را کاملا بشناسیم و با بررسی و تجزیه و تحلیل آن نقاط اصلاح پذیر و قابل تغییر را یافته و با استفاده از ابزارها و تکنیک های بهبود فرآیند کار در صدد اصلاح برآییم.