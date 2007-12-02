قیمت گوشت مرغ 3.1 درصد بالا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در هفته مورد گزارش قیمت تمام اقلام گروه لبنیات نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ افزایش یافت و شانه ای 21000 الی 26000 ریال فروش می رفت. قیمت برنج وارداتی تایلندی کاهش جزیی داشت و قیمت سایر انواع برنج افزایش یافت. در گروه حبوب بهای نخود، عدس و لوبیا سفید ثابت و بهای سایر اقلام این گروه نوسان اندکی نشان می داد.

در هفته مورد بررسی ، میادین زیر نظر شهرداری تهران به جز انگور و گوجه فرنگی که عرضه نمی گردید بقیه اقلام میوه وسبزی تازه را که کیفیت نسبتا مناسبی داشت به نرخ های سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تاره را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب زرد تخم لبنان ، نارنگی و خربزه کاهش داشت و قیمت سایر اقلام ( به ویژه هندوانه ) افزایش یافت و در گروه سبزی های تازه بهای کدو سبز و سیب زمینی کاهش یافت ولی بهای سایر اقلام ( به ویژه گوجه فرهنگی ) افزایش داشت.

در این هفته قیمت گوشت گاو و گوساله ، افزایش جزئی ولی قیمت گوشت گوسفند ثابت بود. قیمت گوشت مرغ نسبت به هفته قبل بالا رفت.

در هفته مورد گزارش بهای قند و شکر ثابت بود و قیمت چای خارجی افزایش اندکی داشت. قیمت انواع روغن نباتی افزایش یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد بررسی ، قیمت تمام اقلام گروه لبنیات نسبت به هفته قبل تغییری نداشت ولی قیمت تخم مرغ 3/2 درصد بالا رفت.

برنج و حبوب

در این هفته بهای برنج وارداتی غیر تایلندی 7/2 درصد، برنج داخلی درجه یک 8/0 درصد و برنج داخلی درجه دو 4/0 درصد افزایش ولی برنج وارداتی تایلندی 4/0 درصد کاهش داشت. در گروه حبوب قیمت نخود، عدس و لوبیا سفید ثبات بود. قیمت لپه نخود و لوبیا چیتی هر یک 2/0 درصد افزایش ولی قیمت لوبیا قرمز 3/0 درصد کاهش داشت.

میوه ها و سبزی های تازه

درگروه میوه های تازه قیمت هنداونه افزایش قابل ملاحظه معادل 8/20 درصد داشت. همچنین بهای انگور ، پرتقال درجه دو، لیموشیرین، پرتقال درجه یک ، سیب قرمز تخم لبنان و انار به ترتیب معادل 6/4 درصد، 8/3 درصد ، 9/2 درصد ، 3/2 درصد ، 6/ 1 درصد و 5/1 درصد افزایش یافت. قیمت خربزه 3/6 درصد ، نارنگی 3/1 درصدو سیب زرد تخم لبنان 3/0 درصدکاهش داشت.

درگروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی افزایش قابل ملاحظه ای داشت ( 3/2 درصد) و قیمت بادنجان، خیاب، پیاز ، سبزی های برگی و لوبیا سبز به ترتیب معادل 9/3 درصد ، 1/1 درصد ، 7/0 درصد ، 5/0 درصد و 2/0 درصد افزایش ولی بهای کدو سبز 8/10 درصد و سیب زمینی 6/0 درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز وگوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند بدون تغییر بود و قیمت گوشت گاو و گوساله 1/0 درصد بالا رفت. قیمت گوشت مرغ نیز 1/3 درصد افزایش داشت.

قند ، شکر ، چای و روغن نباتی

در هفته مورد بررسی ، قیمت قند و شکر ثابت بود. قیمت چای خارجی 3/0 درصد و روغن نباتی جامد و مایع به ترتیب معادل 3/3 درصد و 7/1 درصد افزایش داشت.