آکادمی اصولگرایان و طنز مولانا در گل آقا

به گزارش خبرنگار مهر، کاریکاتور روی جلد این شماره گل آقا به "آکادمی اصولگرایان" اختصاص دارد که محورهای آن "جبهه اصولگرایان"، "مشاور رئیس جمهور" و "طرح سهمیه بندی بنزین" است.

در مطلب "اول خط" این مجله، از راه اندازی اولین جشنواره فیلم کمدی گل آقا خبر داده شده که هدف از آن، نگاه حمایتی به سینمای کمدی و تقدیر و تجلیل از هنرمندان این عرصه عنوان شده است. برگزاری جشن شب کمدینها هم از برنامه های ویژه این جشنواره است.

" قیصر امین پور، شاعری طنزاندیش" مقاله ای به قلم رویا صدر است که در آن می خوانیم: طنز - طنزی عمیق و فلسفی، گاه شوخ و بازی گوشانه و گاه عصیانگر و معترض - یکی از مولفه های آثار امین پور بود. این طنز، نه در الفاظ، که در نگاه و مضمون اثر جاری است. طنزی که گاهی از خستگی و تردید عمیق شاعر حکایت دارد، گاه بذر تردید در گذشته و اکنون می پاشد و گاه حاصل بازنگرشی نو، هنجار شکن و لطیف به دنیای درون و پیرامون از سوی شاعر است.

"پیر ما گفت" از منوچهر احترامی، "سکه از گذشته تاکنون" از مهرداد صدقی، "تنها صداست که می ماند" از محمد رفیع ضیایی و "پرونده ای برای غرفه گل آقا! " نوشته علی زراندوز از دیگر مطالب شماره اخیر گل آقا هستند.

اسماعیل امینی هم در مقاله "به یاد مولانا، در سال مولانا" نوشته است: در میان همه هنروریها و شگفتیهایی که در سخن و اندیشه مولاناست شیوه طنزآوری او برای ما که دستی برای آتش داریم جاذبه ای دیگر دارد. او از طنز برای تعلیم و تفهیم اندیشه هایش بهره برده است. گاهی نیز از شیرینی شوخ طبعی برای ایجاد جاذبه و کاستن از خستگی و یکنواختی مباحث دشوار و پیچیده استفاده کرده است.

صد و نود و دومین شماره ماهنامه گل آقا در 64 صفحه و با قیمت 700 تومان توزیع شده است.