تقریب میان تمدنهای مختلف تأکید بر ارزشهای مشترک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، ایاد مدنی وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان دیروز در همایش " گفتگوی تمدن اسلام و چین" به اهمیت روابط فرهنگی میان چین و جهان اسلام اشاره کرد و اظهار داشت: تقریب سیاسی، تبادل تجاری و همکاری در زمینه تکنولوژی و اقتصادی و همه امور زنده از اهمیت برخوردار است، اما تبادل فرهنگی ریشه ای عمیق تر و با اهمیت تری دارد .

وی با اشاره به اینکه تعبیرات فرهنگی برای هر جامعه ای مختلف است، تصریح کرد: این تعبیرات مختلف به دیدگاه انسان، تنوع و تکثر فرهنگی آن باز می گردد که در هر جامعه ای وسیله ای برای تفکیک افراد جامعه به شمار می رود.

وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان با تأکید بر اینکه تقریب میان جهان اسلام و چین تأکید بر آرامش و امنیت در همه جهان است، یادآور شد: به این وسیله می توان بر ارزشهای بزرگتر جامعه و ارزشهای مشترک چون صداقت، عدالت، صلح و آزاد اندیشی تأکید کرد. جهانی شدن فرصتی بی سابقه است که به معنی ذوب شدن فرهنگها و جوامع در یک قالب نیست، بلکه فرصتی مغتنم برای ارائه تنوع، تکثر و عمق هر فرهنگ به شمار می رود که تعبیر آن از طریق دستگاههای مختلف باید معرفی و تبادل شود.

یانگ فوتشانگ معاون وزیر خارجی سابق چین با اشاره به همکاری میان کشورهای اسلامی و چین گفت: تلاشهای بسیاری از سوی طرفین به منظور افزایش این همکاریها انجام شده که در راستای ارتقاء گفتگوی میان تمدن اسلام و چین نقش بسزایی داشته است. این همایش وسیله ای مهم در چارچوب همکاری چین و جهان اسلام محسوب می شود و زمینه هایی برای ارتباط، همکاری و همفکری طرفین را ایجاد خواهد کرد .

دومین همایش " گفتگوی تمدن اسلام و چین" با هدف تقویت همکاری میان جهان اسلام و چین و راههای فعال سازی گفتگوی میان این دو تمدن و توسعه روابط فرهنگی اسلام و چین، تثبیت همکاریهای دو جانبه، فعال سازی نقش دو تمدن در تعامل با تعرضات ناشی از جهانی شدن، تثبیت مفهوم گفتگوی تمدنها، راههای فعال سازی نقش آموزش، اطلاع رسانی، فرهنگ و ترجمه در گفتگو میان دو تمدن اسلام و چین 10 تا 12 آذر ماه در ریاض برگزار می‌شود.