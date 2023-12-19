خط تولید دستگاه سی‌.تی.اسکن پیشرفته در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خط تولید دستگاه سی‌.تی. اسکن پیشرفته در پارک علم و فناوری خراسان صبح سه شنبه توسط معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری افتتاح شد.

روح الله دهقانی فیروزآبادی ضمن حضور در واحد دانش بنیانی مستقر در پارک علم و فناوری از روند فعالیت‌های شرکت بازدید کرد.

همچنین از دستگاه ونتیلاتور پیشرفته ساخت شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری نیز رونمایی شد که توانایی رفع نیاز ۷۰ درصد بیمارستان‌های کشور را دارد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در این بازدید اظهار کرد: در روزگار کرونا افراد بسیاری به دلیل مشکلات تنفسی جان خود را از دست دادند و تولیدات شرکت توانست جان افراد بسیاری را حفظ کند.

فیروز آبادی بیان کرد: فعالیت در تولیدات شرکت در فرآیند بهبود بیماران از ارزش بسیار بالایی برخوردار است.