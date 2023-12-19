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۲۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۶

توسط معاون علمی رییس جمهور؛

خط تولید دستگاه سی‌.تی.اسکن پیشرفته در مشهد افتتاح شد

خط تولید دستگاه سی‌.تی.اسکن پیشرفته در مشهد افتتاح شد

مشهد- خط تولید دستگاه سی‌.تی.اسکن پیشرفته در پارک علم و فناوری خراسان توسط معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خط تولید دستگاه سی‌.تی. اسکن پیشرفته در پارک علم و فناوری خراسان صبح سه شنبه توسط معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری افتتاح شد.

روح الله دهقانی فیروزآبادی ضمن حضور در واحد دانش بنیانی مستقر در پارک علم و فناوری از روند فعالیت‌های شرکت بازدید کرد.

همچنین از دستگاه ونتیلاتور پیشرفته ساخت شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری نیز رونمایی شد که توانایی رفع نیاز ۷۰ درصد بیمارستان‌های کشور را دارد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در این بازدید اظهار کرد: در روزگار کرونا افراد بسیاری به دلیل مشکلات تنفسی جان خود را از دست دادند و تولیدات شرکت توانست جان افراد بسیاری را حفظ کند.

فیروز آبادی بیان کرد: فعالیت در تولیدات شرکت در فرآیند بهبود بیماران از ارزش بسیار بالایی برخوردار است.

کد مطلب 5970878

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