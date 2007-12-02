به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران به منظور بررسی آخرین تحولات و آرایش سیاسی احزاب و نیز چگونگی حضور پر رنگ تر در انتخابات مجلس هشتم، جلسه شورای نمایندگان جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران واحدها و هیئت دبیران جامعه را برگزار کرد.

در این جلسه، دکتر علی عباسپور دبیر کل جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران با اشاره به دوازدهمین نشست مرکز تحقیقات استراتژیک جامعه در دانشگاه صنعتی شریف، خواستار برگزاری منظم این نشست ها در آستانه انتخابات مجلس هشتم شد.

وی با اشاره به فعال شدن دفاتر استانی جامعه در واحدهای مختلف دانشگاهی اعلام کرد که با اقدامات منسجم و با تدوین برنامه وسازماندهی صورت گرفته اسامی کاندیداهای شهرستانهای جامعه برای ارائه لیست مشترک با جبهه متحد اصولگرایی آماده شده است.

عباسپور با اشاره به رایزنی ها و تعامل مثبت جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران با دیگر گروه های اصولگرا گفت: یکی از رویکردهای جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران که با جدیت آن را پیگیری می کند این است که کاندیداهای مد نظر این تشکل برنامه داشته باشند و مجلس هشتم مجلس برنامه محور باشد تا انشاء الله بتوانیم با انتخاب افراد شایسته مجلس کارآمد داشته باشیم چرا که مجلس ضامن اقتدار مملکت بوده و است.

دبیر کل جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران اضافه کرد: استقلال شخصیت دانشگاهیان ایجاب می کند که جایگاه و رسالت اصلی خویش را همواره حفظ کنیم و وامدار هیچگونه حزب سیاسی نباشیم. از این رو جامعه اسلامی دانشگاهیان وظیفه خود می داند با دور اندیشی افراد زبده دانشگاهی را که صاحب فکر و اندیشه برنامه هستند را به عنوان نمایندگان منتخب خود معرفی کند.

در بخشی از این جلسه دکتر محمد مهدی مظاهری قائم مقام جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران نیز با اشاره به تشکیل منظم جلسات هفتگی اعضای شورای مرکزی و هیئت دبیران و نیز نشست های ماهانه مرکز تحقیقات استراتژیک خواستار عمق بخشیدن به فعالیت ها و فعال شدن ستاد انتخاباتی جامعه در استانها شد.

وی ضمن اشاره به وزنه بالای سیاسی جامعه از برگزاری سه جلسه مهم مرکز تحقیقات استراتژیک جامعه تا شروع هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: پایگاه اطلاع رسانی جامعه دانشگاهیان در انعکاس اخبار و گزارشات به روز عمل می کند از این رو لازم است که واحدهای مختلف جامعه در دانشگاه ها برای درج اخبار و گزارشات دقیق اطلاع رسانی کنند.

مظاهری با اشاره به لزوم انتشار روزنامه مستقل جامعه، انتشار آن را در آینده منوط به بر طرف شدن مشکلات مالی دانست و اضافه کرد هیئت دبیران و اعضای شورای مرکزی در دیدار هفته گذشته با آیت الله هاشمی رفسنجانی دیدگاه های جامعه را در مورد انتخابات مطرح و از نظرات ایشان در این ارتباط مطلع شدند.

وی متذر شد: ما سعی کردیم با فعال شدن در خانه احزاب و نیز با شرکت در نشست های احزاب آسیایی جایگاه جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران را در میان تشکل های سیاسی دیگر ارتقا دهیم.

بنا بر این گزارش، در این جلسه دکتر شیبانی نیز عدم اختصاص وجوه خاص مالی را یکی از مشکلات جامعه در گسترش فعالیت ها دانست و خواستار اتخاذ تدابیر ویژه برای حل این مشکل شد.

شایان ذکر است که در این جلسه نمایندگان واحدهای جامعه اسلامی دانشگاهیان نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های خویش در حوزه انتخابات خواستار حضور هیئت دبیران در جلسات اساتاین واحدها و ارائه سخنرانی در موضوع انتخاباتی شدند.