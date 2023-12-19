به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قاسمی رییس ستاد گردشگری شهر تهران از برگزاری رویداد گردشگری ۱۲۰۰۰ نفری «به وقت عاشقی در ساعت ۱:۲۰» به مناسبت چهارمین سالگرد شهید قاسم سلیمانی با مشارکت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خبر داد.

قاسمی درباره این برنامه گفت:برنامه «به وقت عاشقی در ساعت ۱:۲۰» برگرفته از زمان و نحوه شهادت حاج قاسم سلیمانی است که با حضور ۱۲ هزار نفر از نخبگان، هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محلات و مناطق شهر تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد با هدف آشنایی مخاطبان با نحوه زندگی کاری و شخصی حاج قاسم سلیمانی از روز سوم دی ما تا ۱۱ بهمن ماه با بازدید از سراسر مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی اجرا می شود.

رییس ستاد گردشگری شهر تهران درباره مجموعه مورد بازدید شهروندان گفت: افتتاح سراسر نمای مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که به مجاهدت رزمندگان اسلام در نبرد با داعش پرداخته است، قرار بود با حضور وی انجام شود ولی متأسفانه چهار روز قبل از افتتاح شهید سلیمانی به شهادت رسیدند.

قاسمی گفت: مراسم افتتاحیه «به وقت عاشقی در ساعت ۱:۲۰ دقیقه» روز یکشنبه سوم دی ماه از ساعت ۹:۳۰ با حضور خانواده شهدای مدافع حرم، ایثارگران، مدیران شهری و علاقمندان با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری برگزار می شود و پس از آن علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سرای محلات مناطق ۲۲ گانه نسبت به حضور در این جشنواره اقدام کنند.

سراسر نمای مقاومت، محلی برای نمایش رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدای مدافع حرم و به ویژه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در حوزه کشورهای مقاومت اعم از سوریه لبنان فلسطین و عراق و … است. در بخش‌هایی از این سراسر نما تجهیزات به غنیمت گرفته شده از داعش از جمله کمربندهای انتحاری، کتب آموزشی، پول‌های چاپ شده، سلتح های دست ساز، ماشین‌های انتحاری و غیره به نمایش درآمده است.