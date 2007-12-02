موتمن در این باره به خبرنگار مهر گفت: "کار تصویربرداری فیلم تلویزیونی "شب‌زده" چند روز پیش به پایان رسید و روزهای آینده وارد مرحله تدوین می‌شود. یکی دو روز دیگر شاهسواری تدوین این فیلم تلویزیونی را شروع خواهد کرد و به زودی با انجام سایر مراحل کار "شب‌زده" آماده پخش خواهد شد."

نیکی کریمی در "جعبه موسیقی"

این کارگردان سینما درباره پروژه جدید خود نیز گفت: "به زودی پیش‌تولید کار جدیدم "صداها" را به تهیه‌کنندگی محمدرضا اعلامی، منیژه حکمت و علی واجدسمیعی آغاز می‌کنیم. "صداها" بر اساس فیلمنامه سعید عقیقی ساخته خواهد شد و از نظر ما ترکیب بازیگران آن تقریبا مشخص است، اما پس از امضا قرارداد می‌توان نام آنها را مطرح کرد. امیدوارم فیلمبرداری این فیلم دی‌ماه امسال کلید بخورد."

موتمن همچنین درباره روند پروژه سینمایی "جعبه موسیقی" افزود: "خوشبختانه مراحل آماده‌سازی فیلم طبق برنامه پیش رفته و به زودی صداگذاری نهایی نیز توسط علویان انجام خواهد شد. با توجه به فرصت باقیمانده مشکلی برای حضور فیلم در جشنواره نداریم. به احتمال زیاد "جعبه موسیقی" در جشنواره بیست و ششم اکران خواهد شد. تیتراژ فیلم هم خاص و متفاوت نیست و سادگی ویژگی اصلی آن است."

وی درباره فضای "جعبه موسیقی" گفت: "همیشه سعی کرده‌ام در هر اثرم دنیایی متفاوت را به نمایش بگذارم و فضایی جدید را به تصویر بکشم. دوست دارم مضامین متفاوت و مختلف را تجربه کنم و به همین دلیل فضای بسیاری از آثارم شباهتی با هم ندارند و در هر کدام مضمونی غیرتکراری را تجربه کرده‌ام. هر یک از آثارم دنیایی جدید بوده‌اند و "جعبه موسیقی" هم از این قاعده مستثنی نیست."

"جعبه موسیقی" درامی ماورایی و دینی است که موضوع مرگ را دستمایه خود قرار داده و آن را از دیدگاه اسلامی و دینی به تصویر کشیده است. فیلم داستان درباره آشنایی پسربچه‌ای با یک فرشته است که این آشنایی ماجراهایی را به دنبال دارد. نیکی کریمی، رامبد جوان، نگار جواهریان، شاهرخ فروتنیان، مرتضی احمدی و حسن پورشیرازی در این فیلم بازی کرده اند.

"شب‌های روشن"، "هفت‌پرده" و "باج‌خور" از جمله آثار سینمایی موتمن در مقام کارگردان است. وی همچنین فیلم تلویزیونی "انتهای جاده" را نیز آماده پخش دارد.