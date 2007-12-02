صنایع مادر در همدان نیازمند توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر ، بهروز مرادی در حاشیه سفر خبرنگاران به شهرستانهای ملایر ، تویسرکان ونهاوند گفت: توسعه صنایع مادر از جمله صنعت فولاد ، صنعت پتروشیمی و صنعت خودرو در اولویت برنامه های استان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تا 4 سال آینده ظرفیت تولید فولاد استان همدان به 5 میلیون تن خواهد رسید اظها رداشت: با بهره برداری از کارخانه سیمان هگمتان ظرفیت تولید سیمان استان در سال 88 به 8 میلیون تن در سال می رسد.

استاندار همدان صنعت پتروشیمی را مزیت ملی کشور بر شمرد و گفت: بزرگترین کارخانه پتروشیمی استان همدان که ظرفیت تولید سالانه 50 هزار تن HPWC پزشکی را دارد با پیشرفت فیزیکی 70 درصدی روبروست.

مرادی تصریح کرد: این پروژه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به سفر وزیر نفت برای انجام عملیات کلنگ زنی کارخانه پتروشیمی WAM در همدان افزود: در حال حاضر دو کارخانه تولید خودرو دراستان همدان در حال احداث است که یکی از آنها در شهرستان ملایر قرار دارد .

استاندار همدان اظهار داشت: کارخانه هوراند خودرو ظرفیت تولید سالانه 5 هزار دستگاه مینی بوس و 5 هزار دستگاه مینی باس را داراست و با بهره برداری از آن زمینه اشتغال 400 نفر فراهم می شود.

مرادی با بیان اینکه این کارخانه طی دو ماه آینده به بهره برداری می رسد تصریح کرد: کارخانه هوراند خودرو در اولین تولید خود قرار داد ساخت 1500 دستگاه مینی بوس و مینی باس را با وزارت کشور منعقد کرده است.