به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدیزاده ظهر سهشنبه در مراسم استقبال از پیکر شهید علی دشتبوری شهید حادثه تروریستی راسک اظهار کرد: این روزها استان بوشهر عطر و بوی شهادت به خود گرفته است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه فراجا در کشور مسئول امنیت داخلی کشور هستند گفت: امنیت امروز کشور مدیون تلاشها و مجاهدتهای شبانه روزی فرماندهان و کارکنان غیور فراجای کشور است.
احمد محمدی زاده افزود: آمریکا و اسرائیل مزدورانی در منطقه دارند که در تلاش برای خدشه دار کردن امنیت کشور هستند و اقدامات آنها با توجه به سیاستهایی است که توسط آمریکاییها و اسرائیلیها به مزدورانشان و گروهکهای تکفیری گفته میشود.
وی با اشاره به اینکه فراجا در کشور نقش اساسی و بنیادی دارد اضافه کرد: دشمن در تلاش برای تضعیف این نقش است، اما شهدایی، چون علی دشت بوری با نثار جانشان توطئه دشمنان را سرکوب کردند.
پیکر شهید علی دشتبوری شهید حادثه تروریستی راسک، با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی و مسؤولان استان در فرودگاه بینالمللی بر روی دستان مردم قدرشناس بوشهر تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش آباد تنگستان منتقل شد.
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