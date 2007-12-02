اولین پایگاه ورزش قهرمانی خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جعفر قدیری صبح امروز در جمع ورزشکاران وزنه برداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه افتتاح این پایگاه نقطه عطفی برای رشد و جهش ورزش استان و پرورش قهرمانان در رشته های مختلف است، افزود: در این راستا کلیه تجهیزات ورزشی مربوط به پایگاه قهرمانی در سالن تندرستی و نشاط سازمان آموزش و پرورش مستقر شده است.

وی از افتتاح سالن اختصاصی وزنه برداری در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: استعداد های ورزش در این استان به فراوانی وجود دارد و در این زمینه ورزشکاران باید نام استان را پرآوازه کنند.

مدیر کل تربیت بدنی خراسان جنوبی تصریح کرد: هر ورزشکاری لباس تیم ملی ایران را بر تن کند مبلغ 20 میلیون ریال و برای مربی مبلغ 10 میلیون ریال پاداش از سوی این اداره در نظر گرفته می شود.

قدیری گفت: اولین خوابگاه ورزشکاران نیز به صورت مشترک در مجموعه ورزشی شهید شهپر بیرجند به زودی راه اندازی می شود.

داود علی ملکی از قهرمانان اسبق رشته وزنه برداری ایران و جهان و از مربیان فعلی فدراسیون از نزدیک تمرینات ورزشکاران را زیر نظر داشت.