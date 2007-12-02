ربودن اتباع خارجی در آمریکا قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه ساندی تایمز، ربودن اتباع خارجی در آمریکا توسط نیروهای امنیتی این کشور بنا بر مصوبه دیوان عالی آمریکا، قانونی است.

یکی از وکیلان دولت آمریکا در یک دادگاه تجدید نظر در لندن با بیان این مطلب در ادامه گفت: ربودن اتباع خارجی تحت قانون آمریکا مجاز است، زیرا دیوان عالی آمریکا آن را تصویب کرده است.

بر اساس این گزارش، استرداد سه بانکدار انگلیسی به آمریکا به اتهام کلاهبرداری، سبب نگرانی جامعه‌ تجار انگلیسی شده است.

این در حالی است که هم اکنون، بیش از12 مدیر اجرایی انگلیسی از جمله مدیران ارشد خطوط هوایی بریتیش ایرویز و شرکت تسلیحاتی BAE از سوی مقامهای آمریکایی تحت بازجویی هستند و احتمالا با اتهام ارتکاب جرم در آمریکا، روبرو خواهند شد.

تا کنون گمان می شد که قانون آمریکا ربودن افراد را تنها در موارد استثنایی و درباره انتقال مظنونان فعالیتهای تروریستی مجاز می ‌داند.

دولت آمریکا برای اولین بار در یک دادگاه انگلیس این مسئله را آشکار کرد که این قانون درباره همه افراد خارجی چه انگلیسی و چه غیره که از سوی واشنگتن مظنون به ارتکاب جرم باشند، صدق می ‌کند.