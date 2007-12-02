آتشی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند تولید پروژه‌های "انتهای تاریکی" و "نطفه شوم" گفت: "فیلم "انتهای تاریکی" که تهیه‌کننده آن من هستم به کارگردانی ناصر شاملو در مراحل پایانی پیش‌تولید است و با تکمیل عوامل فنی و بازیگران از 20 روز دیگر کلید می‌خورد."

وی در ادامه افزود: "علاوه بر این ساخت فیلم سینمایی "نطفه شوم" را هم در دستور کار دارم. این فیلم را که برای ساخت آن تقاضای پروانه ساخت داده‌ام خودم کارگردانی می‌کنم. قرار بود آن را چند سال پیش بسازم که موفق به دریافت پروانه ساخت نشدم. فیلمنامه تغییر چندانی نکرده، اما روی بخش‌هایی که حساسیت‌برانگیز بود تغییراتی اعمال کرده‌ام."

آتشی نیمه اول دهه 70 فعالیت خود را در عرصه فیلمسازی آغاز کرد و "انتهای قدرت"، "پنجاه روز التهاب"، "سلام به انتظار" و "متهم" را در سینما و مجموعه تلویزیونی "سقوط" را برای سیما فیلم ساخت. آخرین پروژه او سال 1376 به نام "غریب آشنا" کلید خورد و در ابتدای فیلمبرداری متوقف شد. وی از سال 76 تاکنون موفق به ساخت فیلم نشده است.