به گزارش خبرنگار مهر، جواد بازرگان بعد از ظهر سهشنبه در مجمع انتخابات هیأت پزشکی ورزشی استان زنجان که با حضور رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در سالن کنفرانس ادارهکل ورزش و جوانان استان زنجان برگزار شد، با تاکید بر اینکه باشگاههای ورزشی در استان باید به صورت مستمر پایش شود، گفت: این پایش باعث کاهش مشکلات عدیده خواهد شد.
وی با بیان اینکه با انجام پایشهای مستمر از فعالیت باشگاههای ورزشی در استان، قادر خواهیم بود بسیاری از مشکلات را به ویژه در حوزه مکملهای ورزشی رصد کرده و نسبت به مقابله با آنها اقدام کنیم، افزود: در همین راستا و برای اینکه این پایشها به درستی و با وسواس زیادی انجام شود، معتقدیم باید در حقالزحمه بازرسان تجدید نظر صورت گیرد.
این مسؤول با بیان اینکه یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی استانها در حوزه ورزش، تعداد ورزشکاران سازمان یافته آن استان است، ادامه داد: متأسفانه بسیاری از اقشار مردم از فعالیتهایی که هیأت پزشکی ورزشی در استان انجام میدهد، آگاهی کافی را ندارد که در صورت تحقق این امر، شاهد تمایل بیشتر اقشار مختلف مردم برای حضور در میادین ورزشی خواهیم بود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان در ادامه با تاکید بر اینکه مبارزه با مکملهای غیرمجاز به شدت پیگیری میشود، خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با عرضه مکملهای غیرمجاز، برگزاری کارگاههای آموزشی برای ورزشکاران و باشگاهداران در زمینه مکملهای مجاز است که این خود باعث استفاده ورزشکاران از مکملهای مجاز خواهد شد.
بازرگان، یکی از دغدغههای امروز ورزشکاران آسیبدیده را میزان کمک هزینه پرداختی از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی عنوان و اظهار کرد: معتقدیم این هزینهها باید افزایش یابد تا هیأتهای پزشکی ورزشی در استانها بتوانند با اختیار عمل بیشتری به ورزشکاران آسیبدیده خدمات ارائه دهند.
گفتنی است، در مجمع انتخابات هیأت پزشکی ورزشی استان زنجان، مصطفی عزیزی با کسب ۱۱ رأی از ۱۱ رأی مأخوذه ریاست این هیأت را برای چهار سال آینده در دست گرفت.
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