مناطق مغزی احساس جابجایی حسی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه آمستردام برای اولین بار نشان دادند که مغز افراد مبتلا به احساس جابجایی حسی با مغز گروه افراد سالم متفاوت است و در مغز این افراد در اولین مراحل ورود اتصالات نورونی بین فضاهای مغزی حواس و یک سری از همکاریهای ایجاد شده توسط آکسونها، اختلالات و ناهنجاریهایی مشاهده می شود.

افراد با احساس جابجایی حسی با تجربیات فراهنجاری حسی زندگی می کنند. برای مثال این افراد می توانند با دیدن اعداد، حروف و یا طعم غذاها رایحه ها و یا صداهایی را احساس کنند که واقعا وجود ندارند.

پدیده "احساس جابجایی حسی" نخستین بار در سال 1880 توسط "فرانسیس گالتون" معرفی شد. احساس جابجایی حسی، یک پدیده حسی است که مناطق مغزی مرتبط با آن تاکنون ناشناخته بود. در حقیقت در افراد با این ناهنجاری موانعی میان حالت های حسی وجود ندارند که این مسئله منجر به فعل و انفعالات ویژه ای میان حواس پنجگانه می شود.

به طور خلاصله در این نوع بیماران، تحریک یک نوع کانال حسی علاوه بر اینکه منجر به فعال شدن این کانال می شود، می تواند کانالهای حسی دیگر را هم فعال کند.

بر اساس گزارش نیچر، دانشمندان هلندی موفق شدند برای اولین بار با کمک تکنیکهای تصویربرداری ویژه، اعماق مغز این افراد را مشاهده کنند.

ازجمله تکنیکهایی که در این آزمایشات مورد استفاده قرار گرفت، DTI بود. این تکنیک می تواند قشر سفید مغز را نشان دهد. قشر سفید مغز محتوی نورون هایی است که زیر نورون های قشر خاکستری پنهان می شوند و ارتباطات نورونی را برقرار می کنند.

این محققان، با کمک این تکنیک، مغز افراد سالم و افراد مبتلا به رایج ترین شکل "جابجایی حسی" را مقایسه کردند. در این نوع جابجایی حسی رایج، حروف و اعداد نوشته شده به رنگ سیاه به رنگ های دیگر دیده می شود و این حروف و اعداد رنگی در افراد مختلف به رنگ های متفاوتی تجلی می یابد.

در این آزمایش مشاهده شد که افراد دارای این پدیده، تعداد زیادی اتصال نورونی را در سه منطقه مغزی دارند. این مناطق شامل دایره "فیوزی شکل" راست واقع در نزدیک منطقه تجمع نورونهای پردازش رنگها و کلمات، شیار بین آهیانه ای چپ و کورتکس پیشانی هستند.

به گفته این دانشمندان، به احتمال زیاد بیشتر اتصالات مغزی این مناطق، بخشی از مکانیزمهای نورونی بر پایه جابجایی حسی را شکل می دهند.