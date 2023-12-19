پیری جمعیت تبعات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر،حسن درویشیان رییس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در نشستی که در باره جمعیت با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار شد، گفت: مساله جمعیت بسیار حائز اهمیت است و حضرت آقا نیز تاکنون چندین بار در مناسبت‌های مختلف این موضوع را مورد تاکید قرار داده‌اند و به قوای کشور تذکر داده‌اند که این مساله جدی گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی جمعیت سال ۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده گفت: قانون جوانی جمعیت سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد و مدت آزمایشی اجرای آن ۷ سال اعلام شد که دو سال از فرصت آن گذشته و فقط ۵ سال در حال حاضر زمان داریم.

درویشیان خاطرنشان کرد: قانون جوانی جمعیت قانون محکم و جدی است و ضمانت اجرایی‌های آن هم محکم است.

رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور گفت: مساله جوانی جمعیت یک موضوع ملی و یک جهاد شرعی و تکلیف شرعی است و بی‌توجهی به موضوع پیری جمعیت تبعات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای کشور دارد و به نظرم بسیار حائز اهمیت است.