۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۳

"یکپارچگی و جدایی فرهنگی" ایران و قفقاز در ارمنستان بررسی می‌شود

همایش بین المللی ایران و حوزه قفقاز با موضوع "یکپارچگی و جدایی فرهنگی" از 6 تا 8 ژوئن 2008 در ایروان ارمنستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری دانشگاه آریا، این دانشگاه با همکاری انجمن مشارکت و حمایت آکادمیک ارمنستان، همایش بین المللی ایران و قفقاز را جهت بررسی تعاملات فرهنگی ملل منطقه برگزار می کند.

حوزه قفقاز با وجود تفاوتهای فرهنگی، زبان شناسی و اصول و اعتقادات خود هنوز هم عناصری از میراث فرهنگی ایرانی خود را حفظ کرده است. این حوزه شامل مناطق ایران، عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، شرق ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، گرجستان، قفقاز شمالی، افغانستان و درمجموع کشورهای آسیای مرکزی است که تاثیر سیاسی و فرهنگی ایران در آنها دیده می شود.

این همایش به منظور پاسخگویی به مسائلی از قبیل "یکپارچگی و جدایی فرهنگی" این منطقه بزرگ، ظرفیت تعاملات فرهنگی، انگیزه های ادبی مشترک و... برگزار می شود.

دانشگاه آریا از اندیشمندان خواسته است تا مقالات خود را درباره جنبه های علوم انسانی و اجتماعی ایران و حوزه قفقاز از قبیل "مردم و هویت آنان"، "ادبیات و زبانهای منطقه"، "تاریخ مذهب"، "آینده فرهنگی و سیاسی منطقه" و غیره تا 15 مارس 2008 به این دانشگاه ارسال کنند.

کد مطلب 597107

