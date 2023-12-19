به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یعقوبی ظهر سه شنبه در نشست خبری اصحاب رسانه مشهد اظهار کرد: کشف رود به عنوان یک رودخشک فصلی در مشهد است؛ سازمان جهاد کشاورزی برای کشاورزی در حاشیه کشف رود برنامههایی دارد که این امری طبیعی است.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد افزود: نیاز است شهرداری به حوزه کشف رود ورود پیدا کند و ورود ما نیز که با هماهنگی استانداری صورت گرفت، پیش برد امور این حوزه بود.
وی گفت: ما نمیتوانیم وظایف دیگر نهادها را به عهده بگیریم و فقط هماهنگ کننده هستیم؛ بالغ بر ٢٠٠ میلیارد تومان در کشف رود برای بهسازی هزینه کردهایم؛ در سالهای گذشته وضعیت بسیاری بدی در این مسیر داشتیم و اکنون با هزینههایی که صورت گرفت، سطح زیادی که نزدیک به بافت شهری بود احیا شد.
یعقوبی بیان کرد: مدیریت شهری بیشتر از وظایف خود عمل کرده و تصفیه خانه سپتاژ نیز توسط شهرداری اجرایی شده است؛ در بررسیهای اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز مشخص شد که شهرداری مشهد به درستی وظایف خود را کشف رود انجام داده است.
لزوم توسعه فضای سبز متناسب با اقلیم مشهد
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد در ادامه بیان کرد: باید فضای سبز را توسعه دهیم؛ نیاز است در کنار کاهش آلودگی هوا، توسعه فضای سبز را در دستور کار داشته باشیم؛ تکلیف دولت است که سهمیه فضای سبز را در نظر بگیرد.
وی گفت: چمنی که امروز در مشهد کشت میشود متناسب به اقلیم شهری است اما باز هم ما در حال کاهش سطح کاشت چمن در سطح شهر هستیم.
یعقوبی بیان کرد: در مکانهایی که چمن نیاز نبوده تغییر الگوی کاشت دادهایم و تا عید نیز این روند را ادامه میدهیم، فضای مفرح و سبزمشهد را باید به سمت خشک شدن ببریم و سیاست ما این است به جز کلان پروژهها، توجه به پروژههای کوچک فضای سبز است.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد در ادامه بیان کرد: دو تصفیه خانه در آزادی و بزرگراه امام علی (ع) در نظر گرفتهایم تا پساب را وارد چرخه کنیم.
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