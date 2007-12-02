پایان رقابتهای جهانی بدون مدال / سهرابی و زرگری به فینال نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر ، جام جهانی دوچرخه سواری پیست سیدنی به منظور دریافت امتیاز ورودی المپیک از روز جمعه نهم آذر ماه با حضور 45 تیم از 37 کشور آغاز شد که در سومین روز و آخرین روز مسابقات، در رشته سرعت انفرادی نمایندگان ایران در جایگاه چهل و پنجم و شصت ودوم ایستادند.

حسنعلی ورپشتی و محمد فارسی نژادیان در رشته سرعت انفرادی یا 200 متر اسپرینت به ترتیب با زمان 10 ثانیه و 765 هزارم ثانیه درجایگاه چهل و پنجم و زمان 11 ثانیه و 53 هزارم ثانیه در جایگاه شصت ودوم قرار گرفتند. در این رشته رکابزنانی از انگلیس فرانسه و باشگاه بورگن میچل اول تا سوم شدند.

در رشته مدیسن نیز مهدی سهرابی و امیر زرگری در گروه خود با کسب عنوان شانزدهم موفق به راه یابی به فینال نشدند. در این رشته هم ورزشکارانی از اسپانیا، بلژیک و دانمارک مدالهای طلا نقره و برنز را تصاحب کردند. بدین ترتیب تیم ایران در این رقابتها هیچ مدالی بدست نیاورد.

تیم ملی ایران متشکل ازعلیرضا احمدی، بهنام خسروشاهی، محمود پراش، مهدی سهرابی، امیر زرگری، عباس سعیدی تنها، فرشید فارسی نژادیان، حسنعلی ورپشتی و سید مصطفی سید رضایی 9 در رقابتهای جام جهانی سیدنی حضور داشت. این تیم فردا دوشنبه عازم پکن پایتخت چین می شود تا در رقابتهای جام جهانی پیست این کشور شرکت کند.