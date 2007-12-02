سرانه مصرف کالاهای خارجی در ایران افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت صبح یکشنبه در جشنواره فجر جاوید،فرهنگ سازی و مبارزه با قاچاق کالا در محل متل بانک ملی بابلسر افزود: مصرف کالاهای خارجی باعث رکود و تعطیلی صنایع نساجی کشور شده است.

وی خاطر نشان کرد:مصرف کالاهای ایرانی باید توسط خانواده ها در جامعه ترویج شود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه یکی از دلایل رویگرد برخی افراد به واردات غیرقانونی دشورای و سخنی واردات است تصریح کرد: قاچاق کالا انسان را از خودباوری دور کرده و باعث وابستگی به اقتصادهای تک محصولی خواهد شد.

شفقت با بیان اینکه خرید کالاهای حارجی برای کشور مقرون به صرفه نیست یادآور شد: استاندارد سازی به نولید با کیفیت و تبلیع محصول ایرانی باید توسط تولید کنندگتن داخلی تبلیع شود.

وی با اعلام این مهم که سهم کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی افزایش یافته است، اذعان داشت: زنان ایرانی استفاده از کالاهای ایرانی را در بین خود ترویج دهند.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه 30 میلیون لیتر در مصرف نفت گاز و شش میلیون لیتر در مصرف گاز کوره طی سال گذشته صرفه جویی شده است، بیان داشت: در این مدت همچنین 16 درصد در مصرف گازوئیل ساماندهی صورت گرفته است.

شفقت ادامه داد: ساماندهی در قاچاق صنعت، کشاورزی 80 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است که ارزش ریالی صرفه جویی به میزان شش میلیارد تومان غیرنفتی و 16 میلیارد تومان نفتی بوده است.

به گفته وی، سال گذشته همچنین شش میلیارد تومان درآمد از محل کشفیات قاچاق کالاها عاید استان شده است.

فرماندار بابلسر نیز در سخنانی با اشاره به اینکه صیانت از اعتبار تولید داخلی در عرصه بین المللی یک وظیفه اسلامی قلمداد می شود تصریح کرد: رویکرد واردات و مصرف باید به رویکرد تولید و صادرات مبدل شود.

محمد رضا نادری افزود: با تحقق این مهم نیاز کشور به استفاده از نفت کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی از وظایف وزارت بازرگانی است گفت: تولیدات داخلی هیچکاه فرصت خودنمایی در بازارهای داخلی و خارجی را نخواهند یافت.