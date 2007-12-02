استراتژی کارگزاران تقویت ائتلاف با رویکرد اعتدال است

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش خانجانی دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی استان تهران در جلسه کمیته انتخابات این حزب که روز شنبه برگزار شد، گفت: بخش تصمیم گیری و اجرایی حزب کارگزاران در زمینه انتخابات مجلس هشتم بر عهده کمیته انتخابات است و این کمیته یک کارگاه منظم فکری برای حزب در انتخابات است.

دبیر اول حزب کارگزاران استان تهران با بیان اینکه نگاه این حزب توسعه گرا است تاکید کرد: کمیته انتخابات شیوه هایی که در کشورهای دیگر اجرا شده و در ایران اجرایی نشده و می تواند در ایران بومی شود را معرفی کنند و به طور کلی بحث انتخابات در سه سطح استراتژی، تاکتیک و تکنیک ها مورد پیگیری قرار گیرد.

خانجانی از کمیته انتخابات حزب کارگزاران استان تهران خواست تا با آسیب شناسی انتخابات های گذشته زمینه برای حضور موثر در انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی فراهم شود.

وی ایجاد جهت گیری انتخاباتی در مردم به منظور مشارکت حداکثر طرفداران اصلاحات گفتگو مفاهمه با حاکمیت و برگزار کنندگان انتخابات، تقویت ائتلاف با نگاه رویه جلو با حفظ خط اعتدال، کادر سازی جزب و به دست آوردن بیشترین آراء توسط جریان اصلاح طلب و حزب کارگزاران را به عنوان استراتژی این حزب در انتخابات پیش رو عنوان کرد.