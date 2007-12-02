"خاویر کلمنته" گزینه جدید سرمربیگری ایران

به گزارش خبرنگارمهر، در شرایطی که هنوز وضعیت برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال به طور قطعی مشخص نشده است، اعضای کمیته انتقالی به دنبال پیدا کردن سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان هستند.

در این بین طی روزها و هفته های گذشته نام های زیادی برای هدایت تیم کشورمان مطرح شده که برخی از این نام ها از سوی کمیته انتقالی مورد تایید قرار نگرفته است.

خاویرکلمنته سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال اسپانیا و صربستان جدیدترین گزینه ای است که گفته می شود به توافقات نسبی هم با رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال دست یافته است. کلمنته چندی پیش به دنبال اختلاف مالی با مسئولان فدراسیون فوتبال صربستان از این تیم جدا شد. این در حالی است که کلمنته نتوانست تیم ملی فوتبال صربستان را به مرحله نهایی رقابت های یورو 2008 برساند و از سویی خواهان دستمزد بیشتری هم شد.

"زوزدان ترزیچ" رئیس فدراسیون فوتبال صربستان که ابتدا حامی اصلی کلمنته بود پس از اینکه او خواستار دریافت مبلغی بیش از 20 هزار پوند در ماه شد گفت: " کلمنته باید برود. او ابتدا قهرمان ملی بود و حالا دشمن ما به حساب می آید."

به گفته منابع مطلع درفدراسیون فوتبال، رئیس کمیته انتقالی مذاکراتی با خاویرکلمنته داشته و حتی پیشنهادهای مالی و شرایط او را نیز دریافت کرده است. کلمنته نیز تا حدودی موافقت خود را برای قبول هدایت تیم ملی فوتبال ایران پذیرفته اما هنوز هیچ چیز به طور رسمی مشخص نشده است.