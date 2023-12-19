به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی بعدازظهر سه‌شنبه در دوازدهمین جلسه شورای اداری شهر بانه با تقدیر از حضور گسترده مردم در استقبال از رئیس جمهور در سفر به بانه اظهار کرد: رئیسی این دولت را دولت مردمی خطاب کرده است و کسانی که در ادارات فعالیت دارند به این دولت لبیک گفته‌اند و باید در راستای اهداف این دولت و خدمت به مردم گام بردارند.

وی افزود: اصل و اساس هر کاری مردم هستند و باید مسؤولان با پاسخگویی به مردم خدمتگزار آنها باشند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با تاکید بر لزوم ارتباط‌گیری مسؤولان با مردم، یادآور شد: دیدارهای مردمی و حضور میان مردم باید مورد توجه مدیران باشد چرا که اگر کسی حرفی برای گفتن نداشته باشد از مردم فرار می‌کند.

وی بی‌تکلف بودن، بی تشریفات بودن و در دسترس بودن را ویژگی مسؤولان خواند و بر توجه به این مولفه‌ها تاکید کرد.

حجت‌الاسلام پورذهبی با بیان اینکه یکی از معضلات و مشکلات موجود بیکاری است، اضافه کرد: باید آماری از بیکاران شهرستان‌ها جمع‌آوری شود تا بتوان برای اشتغال آنها بهتر برنامه‌ریزی کرد.

وی اشرافیت مدیران و مسؤولان بر فعالیت‌ها و وظایف‌شان را مهم دانست و تصریح کرد: مسؤولان باید به محدوده کاری خود و نیروهای انسانی فعال در زیر مجموعه اشرافیت داشته باشند تا بتوانند رسالت خود را به خوبی پیش ببرند.

نماینده ولی فقیه در کردستان همچمین بر لزوم حضور نهادهای فرهنگی در جلسات و برنامه‌ها تاکید و اضافه کرد: باید نهادها و ادارات فرهنگی در جلسات مختلف حضور داشته باشند تا خواسته‌ها و مطالبات فرهنگی شهرستان براساس احکام هر نهاد رصد شود.

وی بیان کرد: اگر علاوه بر چهره فرهنگی، چهره اقتصادی شهری قوی باشد، برگ برنده را در اختیار دارد و می‌تواند در همه عرصه‌ها موفق عمل کند.

حجت‌الاسلام پورذهبی اضافه کرد: باید ادارات هر شهری قهرمانان شهر خود را شناسایی و معرفی کنند تا انگیزه فعالیت را در وجود آنه‌ا زنده نگهدارند.