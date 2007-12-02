به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری هفته سوم دور برگشت رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور و مشخص شدن تیمهای سرگروه جهت شرکت در دیدارهای نیمه نهایی(ضربدری) جدول رده بندی این رقابتها اعلام شد.

براساس این گزارش، جدول رده بندی این دوره از پیکارها تا پایان هفته دوم دور برگشت به شرح زیر است:

گروه A:

1- راه آهن خراسان با 5 مسابقه،8 امتیاز،21 برد انفرادی و 79 امتیاز

2- گاز مازندران با 5 مسابقه،8 امتیاز،22 برد انفرادی و 73 امتیاز

3- صدرا زیراب با 5 مسابقه،4 امتیاز،18 برد انفرادی و 70 امتیاز

4- پاس تهران با 5 مسابقه،0 امتیاز،9 برد انفرادی و 48 امتیاز

گروه B:

1- نفت تهران با 5 مسابقه،10 امتیاز، 24 برد انفرادی و 80 امتیاز

2- صنایع همدان با 5 مسابقه،6 امتیاز،18 برد انفرادی و 70 امتیاز

3- گراد تهران با 5 مسابقه ،4 امتیاز،17 برد انفرادی و 66 امتیاز

4- نیروی زمینی با 5 مسابقه، بدون امتیاز،11 برد انفرادی و 45 امتیاز.