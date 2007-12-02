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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۳

استکبار برای ترویج مواد مخدر در کشور سرمایه گذاری کرده است

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان گفت: دستهای پنهان به پشتیبانی استکبار برای ترویج مواد مخدر در بین جوانان کشور سرمایه گذاری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، سرهنگ عبدالحسین امیدیان صبح امروز در همایش مبارزه با مواد مخدر با موضع کراک در دامغان گفت: بحث مواد مخدر امروز به مواد اعتیاد آور تبدیل شده است و آنچه کشور ما و جوانان را تهدید می کند صنایع شیمایی شامل کراک است.

وی با اشاره به اعتیاد 200 میلیون نفر در جهان گفت: نیروی انتظامی امروز با ارائه آموزش در کنترل و جلوگیری مواد مخدر نقش اساسی دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور واحد دامغان نیز در این همایش گفت: جوانان ما باید از بهترین ابزار آرامش استفاده کنند و به مواد مخدر روی نیاورند.

رضا داوری افزود: باید تلاش کرد سطح آگاهی و سلامت جوانان را روز به روز بالا برد و آنان را از خطرات جامعه دور نگه داشت.

همایش مواد مخدر با موضوع کراک به همت انجمن علمی روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد دامغان با همکاری نیروی انتظامی این شهرستان برگزار شد.

کد مطلب 597122

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