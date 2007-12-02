طرح امنیت اجتماعی مطابق با فرهنگ استانها اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار رضا زارعی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی شامل 14 آیتم مختلف می شود که بنا به ضرورت و شرایط اجتماعی - فرهنگی هر استان، الویتها متفاوت خواهد بود.

وی افزود: برای نمونه پلیس تهران بزرگ در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی اقدام به اجرای طرح زمستانی مبارزه با بدحجابی کرده است که اجرای این طرح در شهرستانهای استان تهران مانند نظرآباد و فیروزکوه ضرورتی ندارد.

سردار زارعی محدوده فعالیت های نیروی انتظامی استان تهران را بسیار پیچیده تر از سایر استانها دانست و خاطرنشان کرد: هر یک از 10 شهرستانهای استان تهران دارای یک نوع فرهنگ و شرایط اجتماعی است به صورتی که کرج، تهرانی کوچک است اما شهرستان ساوجبلاغ نیازی به اجرای برخی از آیتمهای ارتقای امنیت اجتماعی ندارد.

وی یادآور شد: نیروی انتظامی استان تهران تکمیل کننده بسیاری از طرحهایی است که در تهران بزرگ اجرا می شود زیرا در زمان اجرای یک طرح در شهر تهران، متخلفین به شهرستانهای اطراف سرازیر می شوند و اگر این طرحها از سوی نیروی انتظامی استان پیگیری نشود، نمی توان ریشه برخی از فسادها را در جامعه سست کرد.

این مسئول عنوان کرد: الویتهای فعالیت نیروی انتظامی استان تهران در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی مبارزه با عرضه کنندگان موادمخدر، امحا مشروبات الکلی، توجه به اماکن صنفی متخلف است و در چارچوب قانون و شرعیت نیز با بدحجابها برخورد خواهد کرد.

وی 25 دستگاه اداری را مرتبط با کاهش جرم در کشور اعلام کرد و ادامه داد: اکثر مواقع مسئولان و شهروندان در مبارزه با تمامی جرم ها تنها نیروی انتظامی را مسئول می دانند در صورتی که برای برخورد جدی با جرائم و کاهش آن در اجتماع باید تمامی مدیران و دستگاه های مرتبط وارد عمل شوند.