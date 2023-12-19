دستگیری زورگیر محله مشیریه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول بهرامی سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در پی چندین فقره سرقت و زورگیری توسط افراد زورگیر در محله مشیریه رسیدگی به موضوع و دستگیری سارقان در دستور کار عملیات کلانتری ۱۶۹ مشیریه قرار گرفت و گشت زنی‌های هدفمند را افزایش دادند.

وی با بیان اینکه مأموران حین گشت زنی در محله مشیریه داخل پارک آزادگان به یک شخص که در حال زورگیری و اخاذی از شهروندان بوده برخورد می‌کنند افزود: متهم را زیر نظر گرفته که مشاهده کردند متهم با سلاح سردی که در دست داشت به زور تلفن همراه یک شهروند را به سرقت می‌برد و با دیدن مأمورین از محل متواری شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران سریعاً وارد عمل شده و در یک تعقیب و گریز و در یک عملیات منسجم پلیسی متهم را دستگیر کرده و از وی دو دستگاه تلفن همراه، پاور بانک و یک قبضه سلاح سرد کشف کردند.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه به جرم انتسابی و سرقت تلفن همراه به روش زورگیری وبا تهدید سلاح سرد اعتراف و تاکنون ۲ نفر از مال باختگان که همان روز مورد زورگیری و سرقت قرار گرفته بودند متهم را شناسایی کرده‌اند.

سرهنگ بهرامی با اشاره به اینکه تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم ادامه دارد خاطرنشان کرد: پرونده و متهم به مرجع قضائی تحویل شد.