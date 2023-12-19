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۲۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۱۲

سرهنگ بهرامی خبر داد؛

دستگیری زورگیر محله مشیریه

دستگیری زورگیر محله مشیریه

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری از دستگیری یک زورگیر حین سرقت در محله مشیریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول بهرامی سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در پی چندین فقره سرقت و زورگیری توسط افراد زورگیر در محله مشیریه رسیدگی به موضوع و دستگیری سارقان در دستور کار عملیات کلانتری ۱۶۹ مشیریه قرار گرفت و گشت زنی‌های هدفمند را افزایش دادند.

وی با بیان اینکه مأموران حین گشت زنی در محله مشیریه داخل پارک آزادگان به یک شخص که در حال زورگیری و اخاذی از شهروندان بوده برخورد می‌کنند افزود: متهم را زیر نظر گرفته که مشاهده کردند متهم با سلاح سردی که در دست داشت به زور تلفن همراه یک شهروند را به سرقت می‌برد و با دیدن مأمورین از محل متواری شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران سریعاً وارد عمل شده و در یک تعقیب و گریز و در یک عملیات منسجم پلیسی متهم را دستگیر کرده و از وی دو دستگاه تلفن همراه، پاور بانک و یک قبضه سلاح سرد کشف کردند.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه به جرم انتسابی و سرقت تلفن همراه به روش زورگیری وبا تهدید سلاح سرد اعتراف و تاکنون ۲ نفر از مال باختگان که همان روز مورد زورگیری و سرقت قرار گرفته بودند متهم را شناسایی کرده‌اند.

سرهنگ بهرامی با اشاره به اینکه تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم ادامه دارد خاطرنشان کرد: پرونده و متهم به مرجع قضائی تحویل شد.

کد مطلب 5971270

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