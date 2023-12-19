۲۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۹

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی:

ضرورت تشکیل مرکز رصد و پایش  بازرسی های بازار

بیرجند_ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی بر تشکیل مرکز رصد و پایش بازرسی های بازار تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اشرفی امروز سه شنبه در حاشیه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی و کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان در جمع خبرنگاران گفت: با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه های سازمان صمت و جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و بسیج اصناف که وظیفه بازرسی از بازار را بر عهده دارند، ضرورت دارد که مرکز رصد و پایش بازرسی های بازار تشکیل شود.

وی با اشاره به سامانه ۱۲۴ که برای شکایات مردمی در نظر گرفته شده است، افزود: گزارش این تماس ها برای رسیدگی، به هر یک از دستگاه های مربوط ارسال می شود.

به گفته وی باید تحلیلی هدفمند و تخصصی از تماس های مردمی با سامانه ۱۲۴ در کارگروه تنظیم بازار استان ارائه شود تا بتوانیم با توجه به مناسبت های که تا پایان سال داریم و همچنین برگزاری انتخابات در اسفند ماه سال جاری، برنامه ریزی لازم را برای بازرسی ها از بازار را انجام دهیم.

وی خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه های که در شورای تامین استان مطرح شده است، تامین کالاهای اساسی است که اعلام می کنم که در خصوص تامین گوشت قرمز و سفید و دیگر اقلام اساسی که تاثیری در سبد خانواده ها دارند، در ماه های پایان سال مشکلی نخواهیم داشت.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها