معاون آموزشی به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور منصوب شد

دکتر گلناز سعیدی - مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار مهر تنها به تأیید حکم قائم مقامی دکتر اصغر ابوالحسنی معاون آموزشی دانشگاه پیام نور اکتفا کرد و خبرهایی مبنی بر تعیین دکتر ابوالحسنی به عنوان رئیس دانشگاه را تکذیب کرد.

وی همچنین از بروز تغییرات بعدی در هیئت رئیسه دانشگاه پیام نور اظهار بی اطلاعی کرد.

به گزارش مهر، صبح امروز پس از مطرح شدن استعفای محمود فرشیدی از وزارت آموزش پرورش، در محافل مختلف از انتخاب علی احمدی رئیس دانشگاه پیام نور به عنوان جانشین فرشیدی نام برده شده است.