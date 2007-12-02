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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۴

تغییرات در دانشگاه پیام نور؛

معاون آموزشی به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور منصوب شد

معاون آموزشی به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور منصوب شد

پس از تغییرات عنوان شده در هیئت رئیسه دانشگاه پیام نور و احتمال تصدی پست وزارت آموزش پرورش توسط دکتر علیرضا علی احمدی، رئیس دانشگاه پیام نور، معاون آموزشی این دانشگاه را به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه منصوب کرد.

دکتر گلناز سعیدی - مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار مهر تنها به تأیید حکم قائم مقامی دکتر اصغر ابوالحسنی معاون آموزشی دانشگاه پیام نور اکتفا کرد و خبرهایی مبنی بر تعیین دکتر ابوالحسنی به عنوان رئیس دانشگاه را تکذیب کرد.

وی همچنین از بروز تغییرات بعدی در هیئت رئیسه دانشگاه پیام نور اظهار بی اطلاعی کرد.

به گزارش مهر، صبح امروز پس از مطرح شدن استعفای محمود فرشیدی از وزارت آموزش پرورش، در محافل مختلف از انتخاب علی احمدی رئیس دانشگاه پیام نور به عنوان جانشین فرشیدی نام برده شده است.

کد مطلب 597130

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