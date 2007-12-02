خود درمانی یکی از مهمترین علت های تداوم درد است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر قاسم قارون متخصص درد از کشور آلمان وموسس اولین کلینیک درد در ایران با بیان این مطلب افزود: بسیاری از مردم با احساس درد به خود درمانی وگرفتن مشاوره از اطرافیان می پردازند.

این در حالیست که درد نیز همانند کبودی ، قرمزی ، تب و سایر علائم ، علامت وجود بیماری هایی در بدن است که باید به موقع و بطور تخصصی تشخیص داده شود تا بتوان روش درمانی مناسب را به کار برد.

قارون گفت: عدم تشخیص علت دقیق درد باعث مزمن شدن درد می شود و همچنین باعث می شود در زمانی که فرد به خود درمانی می پردازد، بیماری پیشرفت نماید.

این متخصص تشخیص و درمان درد یاد آور شد: درد علت های مختلفی می تواند داشته باشد که به منظور درمان موثر آن باید با دیدی جامع نگر و کلی انسان را مورد بررسی قرار داد.

وی گفت: گاهی درد به علت عدم تحمل غذایی و به عبارتی حساسیت غذایی ایجاد می شود که باید با مشارکت خود بیمار به تشخیص عوامل ایجاد کننده درد پی برد.

همچنین گاهی یک درد در نتیجه تغییراتی که در محیط زندگی فرد ایجاد شده و یا در نتیجه نگرانی های او بروز می کند ممکن است ظاهرا هیچ ارتباطی بین این قضایا وجود نداشته باشد ولی با دیدی جامع می توان به آن پی برد.

قارون با بیان اینکه مهمترین نکات قابل توجه به دردهای مزمن، تشخیص و درمان است گفت: این دردها معمولا یا تشخیص غلط داده می شوند که به دنبال آن درمان غلط به کار برده می شود و یا اینکه درمان های کلاسیک موجود قادر به درمان آنها نیست.

به گفته وی با وجود پیشرفت هایی که در روش های درمان ایجاد شده ، هنوز هم بسیاری افراد هستند که در سنین فعال زندگی ، کار و فعالیت اجتماعی خود را از دست می دهند و یا اینکه به بازنشستگی زودرس می رسند.

دکتر قارون که متخصص تشخیص و درمان درد از کشور آلمان است گفت: سالانه سه هزار نفر در آلمان به علت عدم کنترل درد و ناتوانی در تحمل درد اقدام به خودکشی می کنند.

وی افزود: این در حالیست که میزان مرگ و میر ناشی از ایدز در همین کشور نصف این رقم یعنی حدود 1500 نفر در سال است.

متخصص تشخیص و درمان درد یاد آور شد عدم تشخیص علت دقیق درد و نداشتن دید جامع در درمان مهمترین علت کنترل نشدن دردها است.