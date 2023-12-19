به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد محمدی در حاشیه برگزاری رویداد «ایده شو فناوری اطلاعات در صنعت»، اظهار داشت: باتوجه‌به نقش مهم و تأثیرگذار فناوری اطلاعات در وضعیت کنونی تولید، ساخت و فروش کالاها در صنعت و به‌منظور برآوردن نیازهای روزافزون صنایع و انتظارات روبه‌رشد مشتریان آنها با کمک فناوری اطلاعات، رویداد استارتاپی «ایده شو فناوری اطلاعات در صنعت» به همت شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان و با همکاری فن‌بازار منطقه‌ای لرستان با ۱۲ ایده در زمینه فناوری اطلاعات در صنعت در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان برگزار و سه ایده برتر با نظر داوران این رویداد انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: هدف نهایی این رویداد ترویج گفتمان تحول دیجیتال و آمادگی ورود به صنعت چهار و هوش مصنوعی، بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های روز دنیا در صنعت، حمایت از نوآوری‌ها و توسعه و تقویت اکوسیستم نوآوری در استان با نگاه به مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های فناورانه و همچنین حل مسائل و نیازهای استان است.

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی لرستان، ادامه داد: محورهای این رویداد شامل توسعه بازار، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، شبیه‌سازی در صنعت، فناوری اطلاعات در اتوماسیون صنعت، و هوشمندسازی بوده که در دو بخش حضوری و مجازی برگزار شد.