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۲۸ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۹

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی لرستان:

رویداد «ایده شو فناوری اطلاعات در صنعت» در خرم‌آباد برگزار شد

رویداد «ایده شو فناوری اطلاعات در صنعت» در خرم‌آباد برگزار شد

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان از برگزاری رویداد «ایده شو فناوری اطلاعات در صنعت» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد محمدی در حاشیه برگزاری رویداد «ایده شو فناوری اطلاعات در صنعت»، اظهار داشت: باتوجه‌به نقش مهم و تأثیرگذار فناوری اطلاعات در وضعیت کنونی تولید، ساخت و فروش کالاها در صنعت و به‌منظور برآوردن نیازهای روزافزون صنایع و انتظارات روبه‌رشد مشتریان آنها با کمک فناوری اطلاعات، رویداد استارتاپی «ایده شو فناوری اطلاعات در صنعت» به همت شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان و با همکاری فن‌بازار منطقه‌ای لرستان با ۱۲ ایده در زمینه فناوری اطلاعات در صنعت در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان برگزار و سه ایده برتر با نظر داوران این رویداد انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: هدف نهایی این رویداد ترویج گفتمان تحول دیجیتال و آمادگی ورود به صنعت چهار و هوش مصنوعی، بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های روز دنیا در صنعت، حمایت از نوآوری‌ها و توسعه و تقویت اکوسیستم نوآوری در استان با نگاه به مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های فناورانه و همچنین حل مسائل و نیازهای استان است.

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی لرستان، ادامه داد: محورهای این رویداد شامل توسعه بازار، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، شبیه‌سازی در صنعت، فناوری اطلاعات در اتوماسیون صنعت، و هوشمندسازی بوده که در دو بخش حضوری و مجازی برگزار شد.

کد مطلب 5971333

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