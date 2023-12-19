قرار داد اجرای سیکل ترکیبی گلستان منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد ۴۵۰ میلیون یورویی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی توسعه بخش بخار سیکل ترکیبی نیروگاه برق گلستان با حضور رئیس بنیاد مستضعفان کشور و استاندار گلستان منعقد شد.

با اجرای این پروژه ظرفیت تولید این نیروگاه از هزار مگاوات به هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

همزمان با سفر دوم رئیس جمهور و اعضای کابینه دولت به گلستان، عملیات اجرایی توسعه بخش بخار سیکل ترکیبی نیروگاه برق استان آغاز خواهد شد.

سیکل ترکیبی نیروگاه علی‌آبادکتول در مدت سه سال به بهره برداری می‌رسد و راندمان تولید برق در این نیروگاه از ۳۲ درصد فعلی به حدود ۵۰ درصد خواهد رسید.

این طرح برای ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۳۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم در دوران ساخت و ۱۰۰ نفر در دوران بهره‌برداری اشتغال ایجاد خواهد کرد و پس از اتمام آن، استان گلستان در تولید برق خودکفا می‌شود.

در حال حاضر ظرفیت تولید برق در گلستان ۹۰۰ کیلووات است و حدود ۶۰۰ کیلو وات کمبود برق مورد نیاز استان از طریق استان‌های مازندران، سمنان، خراسان شمالی تأمین می‌شود.