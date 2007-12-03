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۱۲ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۱۱

استاندار کرمان:

شهرک ویژه صنایع دستی در کرمان ساخته می شود

شهرک ویژه صنایع دستی در کرمان ساخته می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: محمد رئوفی نژاد از ساخت شهرک تخصصی صنایع دستی و ساماندهی این حرفه در کرمان خبر داد.

محمد رئوفی نژاد در گفتگو با مهر اظهار داشت: با ایجاد شهرک صنایع دستی تمامی تولید کنندگان صنایع دستی می توانند فعالیت های خود را به صورت متمرکز در این شهرک انجام دهند.

رئوفی نژاد گفت: پتانسیل صنایع دستی استان کرمان در مقایسه با بسیاری از استانهای دیگر به وضوح بالاتر است اما به دلیل عدم کار کارشناسی در عمل در رتبه پایین تر قرار گرفته ایم.

استاندار کرمان با تاکید بر لزوم بازاریابی صنایع دستی استان خاطر نشان کرد: ساخت شهرک ویژه صنایع دستی می تواند باعث ایجاد رونق و ساماندهی حرفه صنایع دستی و هنرمندان در استان کرمان خواهد شد.

این شهرک در میدان بیرم آباد کرمان ساخته می شود که به عنوان میدان تره بار مورد استفاده قرار می گرفته است.

 

کد مطلب 597135

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