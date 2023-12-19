نتایج انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات استان قزوین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین براتی با اشاره به برگزاری انتخابات هیأت مدیره خانه مطبوعات استان قزوین اظهار کرد: درصد مشارکت بالای اعضای خانه مطبوعات استان در انتخابات خانه مطبوعاتنشان از رشد و بالندگی اهالی رسانه است.

وی با بیان اینکه در این دوره با حضور ۱۳۲ نفر مشارکت ۸۸ درصدی را شاهد بودیم، عنوان کرد: رقابت در میان ۲۲ نامزد بود که در نهایت ۹ نفر به عنوان عضو هیأت مدیره خانه مطبوعات انتخاب شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین نتیجه آرا را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. سید مصطفی جعفری با ۶۵ رأی نماینده مدیر مسئول

۲. عاطفه مشایخ موینی با ۵۳ رأی نماینده مدیر مسئول

۳. آرش شایسته نیا با ۵۲ رأی نماینده مدیر مسئول به عنوان علی البدل

۴. سیده محبوبه امیدوارسیاهکل محله با ۷۲ رأی نماینده خبرنگار در هیأت مدیره عضو اصلی

۵. مهناز اسماعیلی با ۶۹ رأی نماینده خبرنگار در هیأت مدیره عضو اصلی

۶. احمد خورگامی با ۵۴ رأی نماینده خبرنگار در هیأت مدیره عضو اصلی

۷. نفیسه مهرداد، نفیسه با ۵۱ رأی نماینده خبرنگار در هیأت مدیره علی البدل

۸. سحر محمد علیخانی با ۴۹ رأی نماینده خبرنگار در هیأت مدیره علی البدل

۹. حسن رجبی با ۶۴ رأی نماینده نمایندگی روزنامه سراسری در هیأت مدیره عضو اصلی

۱۰. رقیه صوفی نیارکی با ۵۱ رأی نماینده نمایندگی روزنامه سراسری در هیأت مدیره علی البدل

۱۱. اسماعیل بخشی با ۶۷ رأی نماینده نمایندگی خبرگزاری در هیأت مدیره عضو اصلی

۱۲. سید فرهاد حسینی با ۴ رأی نماینده نمایندگی خبرگزاری در هیأت مدیره علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند.

۱۳. زینب کلهر با ۷۰ رأی نماینده بازرس در هیأت مدیره عضو اصلی

۱۴. محمد بهرامی با ۶۸ رأی نماینده بازرس در هیأت مدیره عضو اصلی

۱۵. حسن عابدینی با ۵۶ رأی نماینده بازرس در هیأت مدیره علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

گفتنی است ۱۵۲ نفر در خانه مطبوعات استان قزوین عضو بودند.