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۲۸ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۰۴

برای تشییع شهید گمنام در دادگستری کرمان؛

کرمانی ها به ساختمان دادگستری دعوت شدند

کرمانی ها به ساختمان دادگستری دعوت شدند

کرمان- دادگستری کل استان کرمان در اطلاعیه ای از عموم مردم برای حضور در مراسم تشییع شهید گمنام که قرار است پایان هفته جاری برگزار شود دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، پیکر پاک و مطهر یک شهید گمنام پنجشنبه جاری (۳۰ آذر) در محل دادگستری کل استان واقع در خیابان عدالت تشییع و تدفین می‌شود.

بر این اساس دادگستری کل استان در اطلاعیه‌ای ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور در این مراسم که قرار است از ساعت ۸:۳۰ صبح روز مذکور، آغاز شود؛ آورده است: آغاز مراسم از ابتدای خیابان عدالت، تقاطع خیابان سپهبد شهید قرنی جنب تأمین اجتماعی ۲ اعلام شده است.

این مراسم با سخنرانی آیت الله صدیقی مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و امام جمعه موقت تهران همراه است.

کد مطلب 5971365

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