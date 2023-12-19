کرمانی ها به ساختمان دادگستری دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، پیکر پاک و مطهر یک شهید گمنام پنجشنبه جاری (۳۰ آذر) در محل دادگستری کل استان واقع در خیابان عدالت تشییع و تدفین میشود.
بر این اساس دادگستری کل استان در اطلاعیهای ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور در این مراسم که قرار است از ساعت ۸:۳۰ صبح روز مذکور، آغاز شود؛ آورده است: آغاز مراسم از ابتدای خیابان عدالت، تقاطع خیابان سپهبد شهید قرنی جنب تأمین اجتماعی ۲ اعلام شده است.
این مراسم با سخنرانی آیت الله صدیقی مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و امام جمعه موقت تهران همراه است.
نظر شما