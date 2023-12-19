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۲۸ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۵۹

حمله به یک آمریکایی که در پیست اسکی پرچم فلسطین در دست داشت

حمله به یک آمریکایی که در پیست اسکی پرچم فلسطین در دست داشت

یک شهروند آمریکایی به دلیل حمل پرچم فلسطین حین اسکی در ایالت کلرادو هدف حمله قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، محمود الشازلی، شهروند آمریکایی مصری الاصل به دلیل حمل پرچم فلسطین حین اسکی هنگام گذراندن تعطیلات با دوستانش در ایالت کلرادو مورد حمله یک آمریکایی قرار گرفت.

محمود الشازلی، ۲۶ ساله به خبرگزاری آناتولی در این خصوص گفت که اگر پرچم رژیم صهیونیستی را حمل کند، مردم «احتمالا با تکان دادن پرچم و کف زدن از او حمایت خواهند کرد.»

الشازی با بیان اینکه خانواده‌ اش در دهه ۱۹۹۰ از اسکندریه مصر به آمریکا آمدند و وی در هیوستون به دنیا آمده است، اظهار داشت که تحصیلات دانشگاهی خود را در تگزاس به پایان رسانده و مهندس است.

الشازلی با بیان اینکه برای مدتی با فردی که به او حمله کرد، مجادله کرده است، گفت: به جز یکی از اطرافیان احدی کمکم نکرد و سرانجام توانستم پرچم را از دست او نجات دهم. سپس برخاستم و با عصبانیت فریاد زدم: نسل کش‌ ها ۲۰ هزار نفر را (در نوار غزه) کشتند که ۷ هزار نفر از آنها کودک بودند.

در حالی که حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه سراسر نوار غزه همچنان ده‌ها شهید و زخمی برجای می‌گذارد نیروهای مقاومت فلسطین به شدت با عناصر اشغالگر در محورهای جنوبی و شمال این باریکه وارد نبرد شدند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که در جریان بمباران امروز جبالیا از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی ۱۰ نفر به شهادت رسیده و ۴۰ نفر نیز زخمی شدند.

این منابع بیان کردند: پیکر بسیاری از شهدا زیر آوار قرار دارد.

کد مطلب 5971388

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