۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۰

برای چهارمین بار متوالی؛

دبیر کل اتحادیه جهانی مبارزه با سل از ایران انتخاب شد

دکتر محمد رضا مسجدی عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی برای چهارمین بار به عنوان دبیر کل اتحادیه جهانی مبارزه با سل و بیماری های ریوی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مسجدی از سال 76 نماینده اتحادیه جهانی مبارزه با سل و بیماری های ریوی در منطقه خاورمیانه بود که از سال 83 به سمت دبیر کل جهانی این اتحادیه منصوب شد و هم اکنون پس از سه دوره پیاپی هنوز عهده دار این مسئولیت است.

بر اساس این گزارش اتحادیه جهانی مبارزه با سل و بیماری های ریوی از قدیمی ترین تشکلهای بین المللی  در زمینه بیماریهای ریوی به خصوص سل است و در حال حاضر از مهمترین سازمان های غیر دولتی برای سامان دادن فعالیت های  مرتبط با این بیماری ها در سراسر جهان به شمار می رود.

گفتنی است در بیست و ششمین اجلاس منطقه خاورمیانه اتحادیه بین المللی مبارزه با سل و بیماری های ریوی که فروردین ماه 86 در ریاض  عربستان برگزار شد، از ایران به عنوان فعال ترین کشور در زمینه مبارزه با بیماری های ریوی تقدیر و نشان ویژه وزیر بهداشت و انجمن ریه عربستان به ایران اهدا شد.

