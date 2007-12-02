آخرین تمرین سپاهان امروز برگزار شد/ سفر طولانی نماینده ایران به توکیو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان که برای حضور در مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان امروز عازم توکیو ژاپن می شود، آخرین تمرین خود قبل از سفر به این کشور را صبح امروز در محل کمپ تیم های ملی فوتبال برگزار کرد.

این تمرین که از ساعت 10:15 و به مدت 45 دقیقه برگزار شد شامل کارهای بدنی سبک بود تا بازیکنان پس از رویارویی با صنعت نفت آبادان بازیابی بدنی کرده باشند.

تیم فوتبال سپاهان برای شرکت در مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان ساعت 17:45 امروز (یکشنبه) تهران را به مقصد دبی ترک می کند و پس از اقامتی کوتاه در این شهر به هنگ کنگ می رود. سفر طولانی زردپوشان اصفهانی برای حضور در مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان با پرواز از هنگ کنگ به توکیو خاتمه می یابد.

تیم فوتبال سپاهان روز جمعه هفته جاری نخستین دیدار خود در چارچوب مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان را مقابل وی تاکر نیوزلند برگزار خواهد کرد.